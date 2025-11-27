Abcourt annonce ses résultats pour le premier trimestre terminé le 30 septembre 2025 et l’embauche de Red Cloud Securities pour fournir des services de tenue de marché

ROUYN-NORANDA, Québec, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX: ABI) (OTCQB : ABMBF) annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 30 septembre 2025. Toutes les valeurs monétaires dans ce communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens. Les états financiers et le rapport de gestion sont disponibles sur SEDAR+.

Sommaire des résultats financiers

(En dollars) Trois mois terminés le 30 septembre 2025 2024 Revenus – – Coûts des ventes 5 009 786 – Perte des operations minières (5 009 786 ) – Dépenses d’administration 1 416 858 775 757 Dépenses d’entretien et maintenance 29 288 887 433 Dépenses d’exploration 250 068 501 160 Charges financières 967 143 136 415 Perte nette et total du résultat global (7 519 605) (1 839 901) Perte nette par action, de base et diluée (0,01) (0,00)





(En dollars) 30 septembre 2025 30 juin, 2025 Trésorerie 594 357 2 578 587 Actif total 31 811 592 21 408 153 Passifs non courants 28 029 185 14 175 891 Capitaux propres (5 488 044) (599 534) Fonds de roulement (mesure non conforme aux IFRS) * 1 288 412 2 952 725

* Le fonds de roulement est une mesure non conforme aux normes IFRS de comptabilité qui n’a pas de définitions normalisées en vertu des normes IFRS de comptabilité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Mesure non conforme aux IFRS.

Au cours du trimestre, Abcourt a entrepris le développement des opérations minières à Géant Dormant. Plusieurs dépenses ont été engagées, notamment le développement et la réhabilitation de galeries existantes pour accéder aux chantiers de production, l'entretien des installations et des équipements, ainsi que l'embauche de personnel.

Abcourt a commencé à remplir le circuit de l’usine d'or.

En surface, Abcourt a construit la première phase du camp minier et de la cuisine au cours du trimestre. Ces installations ont été mises en service le 2 septembre. Abcourt a également réalisé des travaux de génie civil sur le parc à résidus miniers en prévision de l'hiver et du prochain rehaussement prévu dans la cellule 2A pour l'été 2026.





Mesure non conforme aux IFRS

Le présent communiqué de presse présente le fonds de roulement comme une mesure de rendement financier qui n’a pas de définitions normalisées en vertu des Normes internationales d’information financières (« IFRS »). La Société estime que cette mesure permet aux investisseurs d’évaluer plus facilement les performances de la Société. Cette mesure de performance peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Les mesures de rendement financier non conformes aux normes IFRS doivent être prises en compte conjointement avec d’autres données établies selon les normes IFRS.

La Société détermine le fonds de roulement comme suit : les actifs courants moins les passifs courants

Engagement de Red Cloud Securities Inc. pour fournir des services de tenue de marché

Sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »), la Société a retenu les services de Red Cloud Securities Inc. (« RCSI ») pour assurer la tenue du marché conformément aux politiques de la TSXV. RCSI négociera les actions de la Société à la TSXV dans le but de maintenir un marché raisonnable et d'améliorer la liquidité des actions ordinaires de la Société. Aux termes de l'entente, aucune condition de performance n'est prévue et RCSI ne recevra ni actions ni options en guise de rémunération.

M. Chad Williams, administrateur de la Société, est un actionnaire important de la société mère de RCSI et, par conséquent, la Société n'est pas indépendante de RCSI. M. Williams n'exerce aucun contrôle ni influence sur les activités courantes de RCSI et, en particulier, il s'est retiré de ce dossier et de la prestation de ces services. Les modalités de la mission de RCSI (y compris les honoraires payables en vertu de l'entente) ont été déterminées à la suite de négociations habituelles entre la Société et RCSI et sont raisonnables et conformes aux pratiques du marché. À la date des présentes, RCSI détient ou contrôle 14 000 actions ordinaires de la Société et 9 891 805 titres convertibles en actions ordinaires. Le siège social de RCSI est situé au 120, rue Adelaide Ouest, bureau 1400, Toronto (Ontario) M5H 1T1.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne développant la mine Géant Dormant et d’exploration pour ses autres propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses opérations.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca

Pascal Hamelin

Président et Chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com

Dany Cénac Robert, Relations avec les investisseurs

Réseau ProMarket Inc.

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien qu’Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.