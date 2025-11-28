Orientering om kommende prospektopdatering for Sparinvest SICAV

, Nov. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kommende opdatering af prospekt for Sparinvest SICAV

Sparinvest S.A. offentliggør hermed meddelelse om en kommende opdatering af prospektet for Sparinvest SICAV – Minimum, Sparinvest SICAV – Securus, Sparinvest SICAV – Balance og Sparinvest SICAV – Procedo.

Følgende prospektændringer forventes at træde i kraft den 29. december 2025:

Minimumsandel af bæredygtige investeringer i Sparinvest SICAV – Minimum bliver nedsat fra 20 % til 15 % i SFDR RTS bilagene til prospektet

Minimumsandel af bæredygtige investeringer i Sparinvest SICAV – Securus bliver nedsat fra 25 % til 15 % i SFDR RTS bilagene til prospektet

Minimumsandel af bæredygtige investeringer i Sparinvest SICAV – Balance bliver nedsat fra 35 % til 30 % i SFDR RTS bilagene til prospektet

Minimumsandel af bæredygtige investeringer i Sparinvest SICAV – Procedo bliver nedsat fra 50 % til 30 % i SFDR RTS bilagene til prospektet

Ændringerne er beskrevet i ”Notice to shareholders”, som er vedhæftet nærværende fondsbørsmeddelelse

Foreningens nye prospekt forventes at blive offentliggjort på ikrafttrædelsesdagen den 29. december 2025 og vil i den forbindelse blive gjort tilgængelig på sparinvest.dk.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Dirk Schulze, tlf.nr. +352 26 27 47 76

Med venlig hilsen



Dirk Schulze

Managing Director, Sparinvest S.A., Luxembourg

Vedhæftet fil