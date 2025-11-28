COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

NANTERRE, France

Vendredi 28 novembre 2025

Déclaration de FORVIA sur les processus de cession

À la suite des récentes couvertures médiatiques, FORVIA souhaite apporter des clarifications à ses collaborateurs, partenaires et parties prenantes concernant les processus actuels de cession.

Comme annoncé précédemment, FORVIA mène un examen stratégique approfondi de son portefeuille. En conséquence, le Groupe a engagé certains processus visant à céder des parties de son portefeuille, incluant des actifs de son Business Group Interiors.

En tant que société cotée, FORVIA respecte des règles strictes en matière de communication et des standards de gouvernance. Nous ne commentons pas les rumeurs de marché et ne pouvons communiquer sur des éléments spécifiques de toute offre confidentielle, y compris la valorisation ou le prix. Toute offre serait soumise à négociation et à l’approbation de notre Conseil d’administration.

Aujourd’hui, notre priorité reste d’exécuter notre feuille de route avec rigueur et responsabilité, tout en améliorant notre performance et en donnant à nos équipes les moyens de progresser, alors que nous poursuivons notre transformation stratégique.

Presse Analystes Christophe MALBRANQUE

Directeur Influence Groupe

+33 (0) 6 21 96 23 53

christophe.malbranque@forvia.com Adeline MICKELER

Directrice des Relations

Investisseurs Groupe

+33 (0) 6 61 30 90 90

adeline.mickeler@forvia.com Audrey ÉPÈCHE

Responsable des Relations Médias

+33 (0) 6 15 98 23 53

audrey.epeche@forvia.com Sébastien LEROY

Directeur Adjoint Relations

Investisseurs Groupe

+33 (0) 6 26 89 33 69

sebastien.leroy@forvia.com

Pièce jointe