VILVI Group 2025 metų 9 mėnesių konsoliduoti neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, VILVI Group konsoliduotos pardavimų pajamos per 2025 m. devynis mėnesius sudarė 215.8 mln. Eur ir buvo 18.9% didesnės nei per tą patį laikotarpį 2024 metais (2024 m. devynių mėnesių konsoliduotos pajamos siekė 181.5 mln. Eur).
Per 2025 m. tris ketvirčius Grupė uždirbo 12.9 mln. Eur konsoliduoto grynojo pelno, t.y. 35.2% mažiau nei 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu (2024 m. trijų ketvirčių grynasis pelnas buvo 19.9 mln. Eur).
VILVI Group 2025 m. devynių mėnesių konsoliduotų neaudituotų veiklos rezultatų pristatymas pateiktas priede.
