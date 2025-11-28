Anmodning om suspension af afdelinger under Investeringsforeningen Sydinvest.

 | Source: Sydinvest Sydinvest

(Selskabsmeddelelse 31/2025)

På grund af tekniske udfordringer anmodes om suspension af alle afdelinger.

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00


Recommended Reading