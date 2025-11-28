Anmodning om suspension af afdelinger under Værdipapirfonden Sydinvest.

(Selskabsmeddelelse 20/2025)
På grund af tekniske udfordringer anmodes om suspension af alle afdelinger.
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
