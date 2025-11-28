Anmodning om ophør af suspension af afdelinger under Investeringsforeningen Sydinvest.

(Selskabsmeddelelse 32/2025)
De tekniske udfordringer er delvist løst. Derfor anmoder vi om ophør af suspension af følgende afdelinger:
|ISIN
|Navn
|Short name
|DK0015323406
|Sydinvest Europa Value A DKK
|SYIEUVADKK
|DK0010169549
|Sydinvest Fjernøsten A DKK
|SYIFJEADKK
|DK0060036994
|Sydinvest Fjernøsten A DKK Akk
|SYIFJERADKKA
|DK0061806981
|Sydinvest Formue Obligationer A DKK
|SYIFOADKK
|DK0016271042
|Sydinvest Fonde KL
|SYIFONKL
|DK0060499747
|Sydinvest Globale EM-aktier A DKK Akk
|SYIGEMAADKKA
|DK0060499663
|Sydinvest Globale EM-aktier A DKK
|SYIGEAADKK
|DK0016231921
|Sydinvest HøjrenteLande A DKK
|SYIHRLADKK
|DK0062496717
|Sydinvest HøjrenteLande A DKK Akk
|SYIHRLADKKAKK
|DK0061541232
|Sydinvest Indeks Danmark A DKK
|SYIIDKADKK
|DK0060033116
|Sydinvest Indeks Tyskland A DKK
|SYIITYADKK
|DK0015916225
|Sydinvest Korte Obligationer A DKK
|SYIKOADKK
|DK0060585073
|Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK
|SYIMOADKK
|DK0060585156
|Sydinvest Mellemlange Obl A DKK Akk
|SYIMOADKKA
|DK0060409266
|Sydinvest Virksomhedsobl IG A DKK
|SYIVIGADKK
|DK0016098825
|Sydinvest Virksomhedsobl HY A DKK
|SYIVOHYADKK
|DK0060089415
|Sydinvest Virksomhedsobl HY A DKK Akk
|SYIVOHYADKKAK
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00