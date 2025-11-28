Anmodning om ophør af suspension af afdelinger under Investeringsforeningen Sydinvest.

(Selskabsmeddelelse 32/2025)

De tekniske udfordringer er delvist løst. Derfor anmoder vi om ophør af suspension af følgende afdelinger:

ISIN NavnShort name
DK0015323406Sydinvest Europa Value A DKKSYIEUVADKK
DK0010169549Sydinvest Fjernøsten A DKKSYIFJEADKK
DK0060036994Sydinvest Fjernøsten A DKK AkkSYIFJERADKKA
DK0061806981Sydinvest Formue Obligationer A DKKSYIFOADKK
DK0016271042Sydinvest Fonde KLSYIFONKL
DK0060499747Sydinvest Globale EM-aktier A DKK AkkSYIGEMAADKKA
DK0060499663Sydinvest Globale EM-aktier A DKKSYIGEAADKK
DK0016231921Sydinvest HøjrenteLande A DKKSYIHRLADKK
DK0062496717Sydinvest HøjrenteLande A DKK AkkSYIHRLADKKAKK
DK0061541232Sydinvest Indeks Danmark A DKKSYIIDKADKK
DK0060033116Sydinvest Indeks Tyskland A DKKSYIITYADKK
DK0015916225Sydinvest Korte Obligationer A DKKSYIKOADKK
DK0060585073Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKKSYIMOADKK
DK0060585156Sydinvest Mellemlange Obl A DKK AkkSYIMOADKKA
DK0060409266Sydinvest Virksomhedsobl IG A DKKSYIVIGADKK
DK0016098825Sydinvest Virksomhedsobl HY A DKKSYIVOHYADKK
DK0060089415Sydinvest Virksomhedsobl HY A DKK AkkSYIVOHYADKKAK

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00


