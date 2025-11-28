Pet Valu Holdings Ltd. annonce le renouvellement de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MARKHAM, Ontario, 28 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX : PET), le principal détaillant d’aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada, a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») avait accepté son avis d’intention de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« OPRCNA »). Conformément à l’OPRCNA, la Société peut racheter aux fins d’annulation un maximum de 3 449 181 actions ordinaires du capital de la Société (les « actions ordinaires »), soit environ 5 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Au 19 novembre 2025, 68 983 625 actions ordinaires de la Société étaient émises et en circulation.

Aux termes de l’OPRCNA, la Société peut racheter au plus 34,220 de ses actions ordinaires à la TSX au cours d’un jour de bourse, soit 25 % du volume de négociation quotidien moyen des 136,880 actions ordinaires à la TSX pour la période de six mois close le 31 octobre 2025, sous réserve des dispenses permettant les achats de blocs. Les rachats dans le cadre de l’OPRCNA peuvent commencer le 2 décembre 2025 et se poursuivre jusqu’à la première des dates suivantes à survenir : a) le 1er décembre 2026 à la fermeture des marchés, b) la date à laquelle Pet Valu acquiert le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être rachetées aux termes de l’OPRCNA, ou c) la date à laquelle Pet Valu remet à la TSX un avis écrit de résiliation de l’OPRCNA.

L'OPRCNA sera réalisée aux termes des règles et politiques de la TSX par l’intermédiaire des installations de la TSX ou de systèmes de négociation parallèles canadiens, s’ils sont admissibles, et le prix que paiera la Société pour toute action ordinaire sera le cours du marché à l’achat ou tout autre cours autorisé. Les achats aux termes de l’OPRCNA seront effectués dans le cadre d’opérations sur le marché libre ou par d’autres moyens qu’un organisme de réglementation des valeurs mobilières peut autoriser, y compris des opérations croisées organisées au préalable, des offres dispensées et des opérations de gré à gré aux termes d’une dispense à l’égard de l’offre de rachat accordée par un organisme de réglementation des valeurs mobilières.

Dans le cadre de l’OPRCNA, la Société annonce également qu’elle a conclu une convention relative à un régime de rachat automatique d’actions de l’émetteur (le « régime ») avec un courtier désigné (le « courtier ») pour effectuer des rachats d’actions ordinaires conformément au régime. Aux termes du régime, le courtier pourra, à son entière appréciation, racheter des actions ordinaires conformément à l’OPRCNA durant des périodes d’interdiction de négociation établies aux termes de la Politique sur les opérations d’initié de la Société, sous réserve des restrictions sur les prix et des autres modalités du régime et des règles de la TSX. La Société peut demander au courtier d’effectuer des rachats précis ainsi que de suspendre ou d’annuler le régime, à condition que, dans chaque cas, la Société atteste au courtier qu’elle ne possède aucune information importante qui n’a pas été rendue publique et que cette demande est par ailleurs conforme aux dispositions du régime.

L’OPRCNA procurera à la Société la souplesse supplémentaire pour gérer le capital et générer de la valeur pour les actionnaires.

Conformément à l‘actuelle OPRCNA de la Société qui a été lancée le 2 décembre 2024 et qui prend fin le 1 décembre 2025, la Société a demandé et reçu l’approbation de la TSX afin de procéder au rachat d’au plus 3 572 004 actions ordinaires. Conformément à l’actuelle OPRCNA de la Société, et dans le cadre d’un régime de rachat automatique à l’égard de certains rachats, entre le 2 décembre 2024 et le 19 novembre 2025, la Société a racheté 1 503 373 actions ordinaires sur le marché libre par l’intermédiaire des installations de la TSX et de systèmes de négociation parallèles canadiens, selon un cours moyen pondéré en fonction du volume d’environ 26,54 $ l’action ordinaire.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant en nourriture et en accessoires pour animaux au Canada avec plus de 800 magasins appartenant à la Société ou à des franchisés partout au pays. Depuis plus de 45 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des propriétairesd’animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à sa vaste gamme de produits et à ses services en magasin agréables. De par ses magasins de proximité locaux et sa plateforme numérique, Pet Valu offre plus de 10 000 articles à des prix concurrentiel, dont une vaste gamme de marques holistiques et de marques exclusives primées. Le siège social de la Société se situe à Markham, en Ontario et elle possède des centres de distribution à Brampton, en Ontario, à Surrey, en Colombie-Britannique, et à Calgary, en Alberta. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : PET). Pour de plus amples renseignements, visiter le site : www.petvalu.ca.

Information prospective

Certains renseignements fournis dans le présent communiqué constituent de l’information prospective. L’information prospective est présentée à la date du présent communiqué et repose sur les opinions, estimations et hypothèses de la direction formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des tendances actuelles, des conditions courantes et des événements futurs attendus, de même que divers autres facteurs que la direction estime opportuns et raisonnables dans les circonstances. Cette information prospective a pour objet de présenter des renseignements se rapportant aux attentes et aux plans actuels de la direction, et elle pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Pet Valu ne s’engage aucunement à mettre à jour cette information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements ou événements ou pour toute autre raison, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada ne l’exigent. Les résultats réels et le calendrier des événements pourraient différer de façon importante de ceux présentés dans l’information prospective en raison de divers facteurs et hypothèses, sous réserve des risques énoncés dans la notice annuelle de la Société datée du 3 mars 2025.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

James Allison Vice-président, Relations avec les investisseurs et trésorerie

investors@petvalu.ca

289-806-4559