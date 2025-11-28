SISÄPIIRITIETO: MUUTOKSET ELECSTER OYJ:N JOHTORYHMÄSSÄ

ELECSTER OYJ SISÄPIIRITIETO 28.11.2025 KLO 14:30

SISÄPIIRITIETO: MUUTOS ELECSTER OYJ:N JOHTORYHMÄSSÄ

Elecster Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Aki Airaksinen on ilmoittanut siirtyvänsä uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Aki Airaksinen jatkaa tehtävässään 31.12.2025 asti. Yhtiö on nimittänyt uudeksi talousjohtajaksi Veronika Halosen.

Veronika Halonen aloittaa tehtävässään 1.1.2026. Aiemmin hän on toiminut Elecster-konsernin Group Controller -tehtävässä. Hän on myös konsernin emoyhtiön Elecster Oyj:n hallituksen jäsen ja yhtiön suurimpia osakkeenomistajia.

Elecster Oyj:n toimitusjohtaja Arto Kinnunen kommentoi muutoksia:

”Tässä yhteydessä haluan lausua Akille lämpimät kiitokset hyvästä työstä Elecster- konsernin talousjohtajana ja samalla toivottaa onnea ja menestystä uusissa haasteissa. Toivotan Veronikan tervetulleeksi Elecster Oyj:n johtoryhmän jäseneksi kehittämään yritystämme ja sen toimintaa entistä paremmaksi. On hienoa, että löysimme talon sisältä osaavan ja motivoituneen henkilön vaativaan talousjohtajan tehtävään. Veronikan suurena etuna on, että hän on Group Controllerin tehtävässään perehtynyt konsernin yksiköihin ja toimintatapoihin laajasti ja on siten valmis nopealla aikataululla ottamaan vastuun yhtiömme taloushallinnon johtamisesta.”

Aki Airaksinen kommentoi: ”Elecster on tarjonnut minulle kiinnostavan tehtävän talouden vastuualueella. Olen nauttinut suuresti monipuolisista, kansainvälisistä ja laaja-alaisista tehtävistäni. On ollut hienoa olla osa Elecsterin osaavaa tiimiä, ja haluan lämpimästi kiittää kaikkia kollegoitani näistä yhteisistä vuosista. Matka on ollut hieno, ja se jatkuu nyt uusissa käsissä. Toivotan lämpimästi menestystä yhtiölle tulevaisuuteen”

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat 1.1.2026 alkaen:

Arto Kinnunen, toimitusjohtaja

Veronika Halonen, talousjohtaja

Teemu Jamrozinski, tuotantojohtaja

Santtu Saarela, myyntijohtaja

