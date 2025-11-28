|Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K
|
Bernstorffsgade 40
1577 Copenhagen V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk
28. november 2025
Anmodning om ophør af suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select
Der anmodes om ophør af suspension for afdelinger/andelsklasser nedenfor.
Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select:
|Afdeling/andelsklasse
|ISIN-kode
|OMX Identifikation
|Defence & Security - Accumulating, DKK
|DK0064194963
|DKIDSADKK
|Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h
|DK0016248222
|DKIGIADKKH
|Global Indeks, klasse DKK d
|DK0010263052
|DKIGI
|Global Indeks 2 - Akkumulerende
|DK0063068028
|DKIGI2AKK
|Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK
|DK0016208788
|DKIGSFUT
|Global Sustainable Future 2 KL
|DK0010270503
|DKIGSFUT2
|Global Sustainable Future, klasse DKK d
|DK0010264530
|DKIGSFUTDKKD
|Mix 20 - Akkumulerende
|DK0060228633
|DKIM20
|Mix 35 - Akkumulerende
|DK0060010841
|DKIM35
|Mix 50 - Akkumulerende
|DK0060228716
|DKIM50
|Mix 65 - Akkumulerende
|DK0060228989
|DKIM65
|Mix 80 - Akkumulerende
|DK0063856216
|DKIM80
|Mix Aktier - Akkumulerende
|DK0063856133
|DKIMAA
|USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h
|DK0016290349
|DKIUSAIAKKDKKH
|USA Indeks, klasse DKK d
|DK0010257757
|DKIUSAIKLDKKD
|Global Sustainable Future 3, klasse DKK d
|DK0060244408
|DSIGSFUT3DKKD
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
Chief Executive Officer