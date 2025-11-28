Nasdaq Copenhagen

28. november 2025

Anmodning om ophør af suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

Der anmodes om ophør af suspension for afdelinger/andelsklasser nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select:

Afdeling/andelsklasse ISIN-kode OMX Identifikation Defence & Security - Accumulating, DKK DK0064194963 DKIDSADKK Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h DK0016248222 DKIGIADKKH Global Indeks, klasse DKK d DK0010263052 DKIGI Global Indeks 2 - Akkumulerende DK0063068028 DKIGI2AKK Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK DK0016208788 DKIGSFUT Global Sustainable Future 2 KL DK0010270503 DKIGSFUT2 Global Sustainable Future, klasse DKK d DK0010264530 DKIGSFUTDKKD Mix 20 - Akkumulerende DK0060228633 DKIM20 Mix 35 - Akkumulerende DK0060010841 DKIM35 Mix 50 - Akkumulerende DK0060228716 DKIM50 Mix 65 - Akkumulerende DK0060228989 DKIM65 Mix 80 - Akkumulerende DK0063856216 DKIM80 Mix Aktier - Akkumulerende DK0063856133 DKIMAA USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h DK0016290349 DKIUSAIAKKDKKH USA Indeks, klasse DKK d DK0010257757 DKIUSAIKLDKKD Global Sustainable Future 3, klasse DKK d DK0060244408 DSIGSFUT3DKKD

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup

Chief Executive Officer