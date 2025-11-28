Anmodning om ophør af suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

 | Source: Danske Invest Danske Invest

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

 

 		 

 

Bernstorffsgade 40
1577 Copenhagen V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

28. november 2025

Anmodning om ophør af suspension i enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select
Der anmodes om ophør af suspension for afdelinger/andelsklasser nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select:

Afdeling/andelsklasseISIN-kodeOMX Identifikation
Defence & Security - Accumulating, DKKDK0064194963DKIDSADKK
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDK0016248222DKIGIADKKH
Global Indeks, klasse DKK dDK0010263052DKIGI
Global Indeks 2 - AkkumulerendeDK0063068028DKIGI2AKK
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDK0016208788DKIGSFUT
Global Sustainable Future 2 KLDK0010270503DKIGSFUT2
Global Sustainable Future, klasse DKK dDK0010264530DKIGSFUTDKKD
Mix 20 - AkkumulerendeDK0060228633DKIM20
Mix 35 - AkkumulerendeDK0060010841DKIM35
Mix 50 - AkkumulerendeDK0060228716DKIM50
Mix 65 - AkkumulerendeDK0060228989DKIM65
Mix 80 - AkkumulerendeDK0063856216DKIM80
Mix Aktier - AkkumulerendeDK0063856133DKIMAA
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDK0016290349DKIUSAIAKKDKKH
USA Indeks, klasse DKK dDK0010257757DKIUSAIKLDKKD
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDK0060244408DSIGSFUT3DKKD

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup

Chief Executive Officer


Recommended Reading