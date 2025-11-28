Sparinvest SICAV ophæver suspension af handel med alle afdelinger

 | Source: Sparinvest SICAV Sparinvest SICAV

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.


Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
Equitas EUR RLU0362354549SSIEEURR
Ethical Global Value EUR RLU0362355355SSIEGVEURR
Global Value EUR RLU0138501191SSIGVEURR
Global Value DKK RLU2703611371SSIGVDKKR
Balance EUR RLU0650088072SSIBAEURR
Balance DKK RLU0673458609SSIBDKKR
Procedo EUR RLU0139792278SSIPEURR
Procedo DKK RLU0686499277SSIPDKKR
Securus EUR RLU0139791205SSISEURR
Securus DKK RLU0686498972SSISDKKR

Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Christian Rye Holm, CRH@Nykredit.dk 

Med venlig hilsen

Dirk Schulze
Managing Director  


