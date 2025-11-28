Anmodning om ophør af suspension af afdelinger under Investeringsforeningen Sydinvest.

(Selskabsmeddelelse 33/2025)
De tekniske udfordringer er delvist løst. Derfor anmoder vi om ophør af suspension af følgende afdelinger:
|ISIN
|Navn
|Short name
|DK0010101740
|Sydinvest Global Value A DKK
|SYIGLVADKK
|DK0060669091
|Sydinvest Global Value A DKK Akk
|SYIGLVADKKAKK
|DK0061281490
|Sydinvest Indeks Glob Akt Lav Risiko KL
|SYIIGALRKL
|DK0061111572
|Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KL
|SYIIMSLKL
|DK0061533643
|Sydinvest Kvalitetsaktier A DKK
|SYIKVAADKK
|DK0062382628
|Sydinvest Megatrends A DKK
|SYIMEGADKK
|DK0062382891
|Sydinvest Megatrends A DKK Akk
|SYIMEGADKKAKK
|DK0010270776
|Sydinvest USA Value A DKK
|SYIUSAVADKK
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00