Anmodning om ophør af suspension af afdelinger under Investeringsforeningen Sydinvest.

(Selskabsmeddelelse 33/2025)

De tekniske udfordringer er delvist løst. Derfor anmoder vi om ophør af suspension af følgende afdelinger:

ISIN NavnShort name
DK0010101740Sydinvest Global Value A DKKSYIGLVADKK
DK0060669091Sydinvest Global Value A DKK AkkSYIGLVADKKAKK
DK0061281490Sydinvest Indeks Glob Akt Lav Risiko KLSYIIGALRKL
DK0061111572Sydinvest Indeks Morningstar Leaders KLSYIIMSLKL
DK0061533643Sydinvest Kvalitetsaktier A DKKSYIKVAADKK
DK0062382628Sydinvest Megatrends A DKKSYIMEGADKK
DK0062382891Sydinvest Megatrends A DKK AkkSYIMEGADKKAKK
DK0010270776Sydinvest USA Value A DKKSYIUSAVADKK

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00


