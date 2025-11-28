Ophævelse af suspension for afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen BankInvest

Der anmodes om ophævelse af suspension for afdelinger/andelsklasser nedenfor.

Afdeling/andelsklasseISINShort name
BIX Globale Aktier Index KLDK0061133709BXIGAI
BIX Globale Aktier Indeks Akk. ADK0063180534BXIGAIAKKA
BIX USA Aktier ESG Universal ADK0061279163BXIUSAAIA
Børsnoterede Alternativer Akk. ADK0061925484BAIBAA
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle ADK0061409711BAIGASCTA
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. ADK0061410057BAIGASCTAA
Globale Aktier ADK0061271426BAIGAA
Globale Aktier Akk. ADK0061271699BAIGAAA
Højt Udbytte Aktier ADK0060293538BAIHUAA
Højt Udbytte Aktier Akk. ADK0061151362BAIHU
Value Globale Aktier Brandes ADK0060978716BAIVGABA


Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Nikoline Voetmann
Direktør


