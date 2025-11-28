Ophævelse af suspension for afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen BankInvest

Der anmodes om ophævelse af suspension for afdelinger/andelsklasser nedenfor.
|Afdeling/andelsklasse
|ISIN
|Short name
|BIX Globale Aktier Index KL
|DK0061133709
|BXIGAI
|BIX Globale Aktier Indeks Akk. A
|DK0063180534
|BXIGAIAKKA
|BIX USA Aktier ESG Universal A
|DK0061279163
|BXIUSAAIA
|Børsnoterede Alternativer Akk. A
|DK0061925484
|BAIBAA
|Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A
|DK0061409711
|BAIGASCTA
|Globale Aktier Select Columbia Threadneedle Akk. A
|DK0061410057
|BAIGASCTAA
|Globale Aktier A
|DK0061271426
|BAIGAA
|Globale Aktier Akk. A
|DK0061271699
|BAIGAAA
|Højt Udbytte Aktier A
|DK0060293538
|BAIHUAA
|Højt Udbytte Aktier Akk. A
|DK0061151362
|BAIHU
|Value Globale Aktier Brandes A
|DK0060978716
|BAIVGABA
Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Nikoline Voetmann
Direktør