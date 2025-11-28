AS-i PRFoods 2025/2026 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoodsi 2025/2026. majandusaasta algas ebakindlas turuolukorras, mida iseloomustasid jätkuvad makromajanduslikud pinged ja ettevaatlik tarbijakäitumine. Kvartali müügitulu oli 3,6 miljonit eurot, mis on 21% vähem kui aasta tagasi. Müügitulu langus oli tugevalt mõjutatud Eesti tootmisüksuse müügitulu langusest, mille käive vähenes 64,7% võrreldes eelmise aastaga. Suurbritannias seevastu müük püsis stabiilsena, jäädes 3,1 miljoni euro juurde ning moodustas 85,4% kogu kontserni käibest.

Nõrgem käive avaldas survet kontserni kasumlikkusele. Kontserni brutokasum oli 0,7 miljonit eurot, mis jäi eelmisele aastale alla 0,2 miljoni euro võrra. EBITDA äritegevusest kujunes -0,1 miljonit eurot, mis tähendab 0,2 miljoni euro suurust langust aasta varasemaga võrreldes. Esimese kvartali puhaskahjum ulatus 0,8 miljoni euroni (1kv 2024/2025: -0,3 miljonit eurot). Tulemustele avaldas märkimisväärset mõju 2024/2025 majandusaastal restruktureeritud võlakohustustega seotud efektiivne intressikulu summas 0,5 miljonit eurot, mis suurendas finantskulusid.

Vaatamata nõrgemale müügimahule on kontserni finantsseis stabiilne ning meie tegevuste fookus on suunatud võlakohustuste restruktureerimiskavas seatud eesmärkide järjekindlale täitmisele. Oleme jätkanud tootmisüksuste efektiivsuse tõstmist, kulude ranget kontrolli ning protsesside optimeerimist. Kuigi tegevuskulude osakaal käibesse kasvas madalama müügimahu tõttu, on kulude nominaalne tase püsinud kontrolli all, mis loob eeldused marginaalide paranemiseks koos käibe taastumisega.

Väliskeskkonna ebastabiilsus ning jaekaubanduse ettevaatlik tellimiskäitumine võivad lühiajaliselt mõjutada nõudlust. Samas täheldame teatud stabiliseerumist müügihindades ja ootame nõudluse mõningast taastumist aasta lõpu perioodil, mil kalatoodete tarbimine on sesoonselt kõrgem. Kontserni prioriteediks jääb tootmisprotsesside tõhustamine, tooteportfelli strateegiline korrastamine ning müügivõimekuse tugevdamine kõigil turgudel, et tagada konkurentsivõime ja pikaajaline jätkusuutlikkus.

VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE

mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti		1kv 2025/20262024/20251kv 2024/20252023/2024
Müügitulu3,618,84,617,1
Brutokasum0,74,00,93,2
EBITDA äritegevusest-0,10,10,1-0,3
EBITDA-0,10,10,1-0,3
EBIT-0,3-0,60,0-3,3
EBT-0,87,6-0,3-4,6
Puhaskasum (-kahjum)-0,87,3-0,3-4,7
Brutomarginaal19,8%21,2%19,6%18,7%
Äritegevuse EBITDA marginaal-4,0%0,6%2,2%-2,0%
EBITDA marginaal-4,0%0,6%2,2%-2,0%
EBIT marginaal-8,0%-3,3%0,0%-19,4%
EBT marginaal-22,4%40,4%-6,5%-26,9%
Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal-22,8%39,1%-6,5%-27,3%
Tegevuskulude suhtarv28,1%24,0%19,6%27,1%

BILANSS

mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti		30.09.202530.06.202530.09.202430.06.2024
Netovõlgnevus6,76,214,114,3
Omakapital9,8                  10,52,8                3,2
Käibekapital0,41,2-9,7-9,2
Varad20,120,221,821,9
Likviidsuskordaja1,11,5x0,3x0,3x
Omakapitali suhtarv48,8%52,0%12,8%14,6%
Finantsvõimendus40,7%37,0%83,4%81,8%
Võlakordaja0,5x0,5x0,9x0,9x
Netovõlg / äritegevuse EBITDA125x54,3x-199x-42,5x
Omakapitali tootlus-160,9%107,0%-144,6%-81,4%
Varade tootlus22,1%34,8%-19,9%-17,9%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR '00030.09.202530.06.2025
VARAD  
Raha ja ekvivalendid177305
Nõuded ostjatele ja muud nõuded1 3861 546
Ettemaksed180182
Varud1 8221 656
Käibevara kokku3 5653 689
   
Materiaalne põhivara3 4843 595
Immateriaalne vara13 08412 956
Põhivara kokku16 56816 552
VARAD KOKKU20 13320 240
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Intressikandvad kohustused1 384971
Võlad ja ettemaksed1 7621 563
Lühiajalised kohustused kokku3 1452 534
   
Intressikandvad kohustused5 5255 514
Võlad ja ettemaksed3030
Edasilükkunud tulumaksukohustus1 4071 421
Sihtfinantseerimine207213
Pikaajalised kohustused kokku7 1707 178
KOHUSTUSED KOKKU10 3159 713
   
Aktsiakapital7 7377 737
Ülekurss14 00714 007
Oma aktsiad- 390-390
Kohustuslik reservkapital5151
Realiseerimata kursivahed569451
Jaotamata kasum (kahjum)-12 155-11 327
OMAKAPITAL KOKKU9 81810 528
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU20 13320 240

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR '0003 k 2025/20263 k  2024/2025
Müügitulud3 6324 621
Müüdud kaupade kulu-2 912-3 747
Brutokasum720874
   
Tegevuskulud-1 020-907
Müügi- ja turustuskulud-644-612
Üldhalduskulud-375-296
Muud äritulud/-kulud9-3
Ärikasum (-kahjum)-290-36
Finantstulud/-kulud-524-265
Maksustamiseelne kasum (kahjum)-814-301
Tulumaks-13-38
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-827-339
   
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:  
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-827-339
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku-827-339
   
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:  
Valuutakursi vahed118-52
Kokku koondkasum (-kahjum)-709-391
   
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:  
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-709-391
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku-709-391
   
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,02-0,01
   
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,02-0,01
   

Kristjan Kotkas                          Timo Pärn
Juhatuse liige                            Juhatuse liige
investor@prfoods.ee 
www.prfoods.ee

