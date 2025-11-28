AS-i PRFoods 2025/2026 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoodsi 2025/2026. majandusaasta algas ebakindlas turuolukorras, mida iseloomustasid jätkuvad makromajanduslikud pinged ja ettevaatlik tarbijakäitumine. Kvartali müügitulu oli 3,6 miljonit eurot, mis on 21% vähem kui aasta tagasi. Müügitulu langus oli tugevalt mõjutatud Eesti tootmisüksuse müügitulu langusest, mille käive vähenes 64,7% võrreldes eelmise aastaga. Suurbritannias seevastu müük püsis stabiilsena, jäädes 3,1 miljoni euro juurde ning moodustas 85,4% kogu kontserni käibest.

Nõrgem käive avaldas survet kontserni kasumlikkusele. Kontserni brutokasum oli 0,7 miljonit eurot, mis jäi eelmisele aastale alla 0,2 miljoni euro võrra. EBITDA äritegevusest kujunes -0,1 miljonit eurot, mis tähendab 0,2 miljoni euro suurust langust aasta varasemaga võrreldes. Esimese kvartali puhaskahjum ulatus 0,8 miljoni euroni (1kv 2024/2025: -0,3 miljonit eurot). Tulemustele avaldas märkimisväärset mõju 2024/2025 majandusaastal restruktureeritud võlakohustustega seotud efektiivne intressikulu summas 0,5 miljonit eurot, mis suurendas finantskulusid.

Vaatamata nõrgemale müügimahule on kontserni finantsseis stabiilne ning meie tegevuste fookus on suunatud võlakohustuste restruktureerimiskavas seatud eesmärkide järjekindlale täitmisele. Oleme jätkanud tootmisüksuste efektiivsuse tõstmist, kulude ranget kontrolli ning protsesside optimeerimist. Kuigi tegevuskulude osakaal käibesse kasvas madalama müügimahu tõttu, on kulude nominaalne tase püsinud kontrolli all, mis loob eeldused marginaalide paranemiseks koos käibe taastumisega.

Väliskeskkonna ebastabiilsus ning jaekaubanduse ettevaatlik tellimiskäitumine võivad lühiajaliselt mõjutada nõudlust. Samas täheldame teatud stabiliseerumist müügihindades ja ootame nõudluse mõningast taastumist aasta lõpu perioodil, mil kalatoodete tarbimine on sesoonselt kõrgem. Kontserni prioriteediks jääb tootmisprotsesside tõhustamine, tooteportfelli strateegiline korrastamine ning müügivõimekuse tugevdamine kõigil turgudel, et tagada konkurentsivõime ja pikaajaline jätkusuutlikkus.

v.a kui on näidatud teisiti 1kv 2025/2026 2024/2025 1kv 2024/2025 2023/2024 Müügitulu 3,6 18,8 4,6 17,1 Brutokasum 0,7 4,0 0,9 3,2 EBITDA äritegevusest -0,1 0,1 0,1 -0,3 EBITDA -0,1 0,1 0,1 -0,3 EBIT -0,3 -0,6 0,0 -3,3 EBT -0,8 7,6 -0,3 -4,6 Puhaskasum (-kahjum) -0,8 7,3 -0,3 -4,7 Brutomarginaal 19,8% 21,2% 19,6% 18,7% Äritegevuse EBITDA marginaal -4,0% 0,6% 2,2% -2,0% EBITDA marginaal -4,0% 0,6% 2,2% -2,0% EBIT marginaal -8,0% -3,3% 0,0% -19,4% EBT marginaal -22,4% 40,4% -6,5% -26,9% Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal -22,8% 39,1% -6,5% -27,3% Tegevuskulude suhtarv 28,1% 24,0% 19,6% 27,1%

v.a kui on näidatud teisiti 30.09.2025 30.06.2025 30.09.2024 30.06.2024 Netovõlgnevus 6,7 6,2 14,1 14,3 Omakapital 9,8 10,5 2,8 3,2 Käibekapital 0,4 1,2 -9,7 -9,2 Varad 20,1 20,2 21,8 21,9 Likviidsuskordaja 1,1 1,5x 0,3x 0,3x Omakapitali suhtarv 48,8% 52,0% 12,8% 14,6% Finantsvõimendus 40,7% 37,0% 83,4% 81,8% Võlakordaja 0,5x 0,5x 0,9x 0,9x Netovõlg / äritegevuse EBITDA 125x 54,3x -199x -42,5x Omakapitali tootlus -160,9% 107,0% -144,6% -81,4% Varade tootlus 22,1% 34,8% -19,9% -17,9%

EUR '000 30.09.2025 30.06.2025 VARAD Raha ja ekvivalendid 177 305 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 1 386 1 546 Ettemaksed 180 182 Varud 1 822 1 656 Käibevara kokku 3 565 3 689 Materiaalne põhivara 3 484 3 595 Immateriaalne vara 13 084 12 956 Põhivara kokku 16 568 16 552 VARAD KOKKU 20 133 20 240 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 1 384 971 Võlad ja ettemaksed 1 762 1 563 Lühiajalised kohustused kokku 3 145 2 534 Intressikandvad kohustused 5 525 5 514 Võlad ja ettemaksed 30 30 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 407 1 421 Sihtfinantseerimine 207 213 Pikaajalised kohustused kokku 7 170 7 178 KOHUSTUSED KOKKU 10 315 9 713 Aktsiakapital 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 Oma aktsiad - 390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 Realiseerimata kursivahed 569 451 Jaotamata kasum (kahjum) -12 155 -11 327 OMAKAPITAL KOKKU 9 818 10 528 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 20 133 20 240

EUR '000 3 k 2025/2026 3 k 2024/2025 Müügitulud 3 632 4 621 Müüdud kaupade kulu -2 912 -3 747 Brutokasum 720 874 Tegevuskulud -1 020 -907 Müügi- ja turustuskulud -644 -612 Üldhalduskulud -375 -296 Muud äritulud/-kulud 9 -3 Ärikasum (-kahjum) -290 -36 Finantstulud/-kulud -524 -265 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -814 -301 Tulumaks -13 -38 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -827 -339 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -827 -339 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -827 -339 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed 118 -52 Kokku koondkasum (-kahjum) -709 -391 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -709 -391 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -709 -391 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,02 -0,01 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,02 -0,01

