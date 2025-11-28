AS-i PRFoods 2025/2026 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR
PRFoodsi 2025/2026. majandusaasta algas ebakindlas turuolukorras, mida iseloomustasid jätkuvad makromajanduslikud pinged ja ettevaatlik tarbijakäitumine. Kvartali müügitulu oli 3,6 miljonit eurot, mis on 21% vähem kui aasta tagasi. Müügitulu langus oli tugevalt mõjutatud Eesti tootmisüksuse müügitulu langusest, mille käive vähenes 64,7% võrreldes eelmise aastaga. Suurbritannias seevastu müük püsis stabiilsena, jäädes 3,1 miljoni euro juurde ning moodustas 85,4% kogu kontserni käibest.
Nõrgem käive avaldas survet kontserni kasumlikkusele. Kontserni brutokasum oli 0,7 miljonit eurot, mis jäi eelmisele aastale alla 0,2 miljoni euro võrra. EBITDA äritegevusest kujunes -0,1 miljonit eurot, mis tähendab 0,2 miljoni euro suurust langust aasta varasemaga võrreldes. Esimese kvartali puhaskahjum ulatus 0,8 miljoni euroni (1kv 2024/2025: -0,3 miljonit eurot). Tulemustele avaldas märkimisväärset mõju 2024/2025 majandusaastal restruktureeritud võlakohustustega seotud efektiivne intressikulu summas 0,5 miljonit eurot, mis suurendas finantskulusid.
Vaatamata nõrgemale müügimahule on kontserni finantsseis stabiilne ning meie tegevuste fookus on suunatud võlakohustuste restruktureerimiskavas seatud eesmärkide järjekindlale täitmisele. Oleme jätkanud tootmisüksuste efektiivsuse tõstmist, kulude ranget kontrolli ning protsesside optimeerimist. Kuigi tegevuskulude osakaal käibesse kasvas madalama müügimahu tõttu, on kulude nominaalne tase püsinud kontrolli all, mis loob eeldused marginaalide paranemiseks koos käibe taastumisega.
Väliskeskkonna ebastabiilsus ning jaekaubanduse ettevaatlik tellimiskäitumine võivad lühiajaliselt mõjutada nõudlust. Samas täheldame teatud stabiliseerumist müügihindades ja ootame nõudluse mõningast taastumist aasta lõpu perioodil, mil kalatoodete tarbimine on sesoonselt kõrgem. Kontserni prioriteediks jääb tootmisprotsesside tõhustamine, tooteportfelli strateegiline korrastamine ning müügivõimekuse tugevdamine kõigil turgudel, et tagada konkurentsivõime ja pikaajaline jätkusuutlikkus.
VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE
|mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti
|1kv 2025/2026
|2024/2025
|1kv 2024/2025
|2023/2024
|Müügitulu
|3,6
|18,8
|4,6
|17,1
|Brutokasum
|0,7
|4,0
|0,9
|3,2
|EBITDA äritegevusest
|-0,1
|0,1
|0,1
|-0,3
|EBITDA
|-0,1
|0,1
|0,1
|-0,3
|EBIT
|-0,3
|-0,6
|0,0
|-3,3
|EBT
|-0,8
|7,6
|-0,3
|-4,6
|Puhaskasum (-kahjum)
|-0,8
|7,3
|-0,3
|-4,7
|Brutomarginaal
|19,8%
|21,2%
|19,6%
|18,7%
|Äritegevuse EBITDA marginaal
|-4,0%
|0,6%
|2,2%
|-2,0%
|EBITDA marginaal
|-4,0%
|0,6%
|2,2%
|-2,0%
|EBIT marginaal
|-8,0%
|-3,3%
|0,0%
|-19,4%
|EBT marginaal
|-22,4%
|40,4%
|-6,5%
|-26,9%
|Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal
|-22,8%
|39,1%
|-6,5%
|-27,3%
|Tegevuskulude suhtarv
|28,1%
|24,0%
|19,6%
|27,1%
BILANSS
|mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti
|30.09.2025
|30.06.2025
|30.09.2024
|30.06.2024
|Netovõlgnevus
|6,7
|6,2
|14,1
|14,3
|Omakapital
|9,8
|10,5
|2,8
|3,2
|Käibekapital
|0,4
|1,2
|-9,7
|-9,2
|Varad
|20,1
|20,2
|21,8
|21,9
|Likviidsuskordaja
|1,1
|1,5x
|0,3x
|0,3x
|Omakapitali suhtarv
|48,8%
|52,0%
|12,8%
|14,6%
|Finantsvõimendus
|40,7%
|37,0%
|83,4%
|81,8%
|Võlakordaja
|0,5x
|0,5x
|0,9x
|0,9x
|Netovõlg / äritegevuse EBITDA
|125x
|54,3x
|-199x
|-42,5x
|Omakapitali tootlus
|-160,9%
|107,0%
|-144,6%
|-81,4%
|Varade tootlus
|22,1%
|34,8%
|-19,9%
|-17,9%
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|EUR '000
|30.09.2025
|30.06.2025
|VARAD
|Raha ja ekvivalendid
|177
|305
|Nõuded ostjatele ja muud nõuded
|1 386
|1 546
|Ettemaksed
|180
|182
|Varud
|1 822
|1 656
|Käibevara kokku
|3 565
|3 689
|Materiaalne põhivara
|3 484
|3 595
|Immateriaalne vara
|13 084
|12 956
|Põhivara kokku
|16 568
|16 552
|VARAD KOKKU
|20 133
|20 240
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
|Intressikandvad kohustused
|1 384
|971
|Võlad ja ettemaksed
|1 762
|1 563
|Lühiajalised kohustused kokku
|3 145
|2 534
|Intressikandvad kohustused
|5 525
|5 514
|Võlad ja ettemaksed
|30
|30
|Edasilükkunud tulumaksukohustus
|1 407
|1 421
|Sihtfinantseerimine
|207
|213
|Pikaajalised kohustused kokku
|7 170
|7 178
|KOHUSTUSED KOKKU
|10 315
|9 713
|Aktsiakapital
|7 737
|7 737
|Ülekurss
|14 007
|14 007
|Oma aktsiad
|- 390
|-390
|Kohustuslik reservkapital
|51
|51
|Realiseerimata kursivahed
|569
|451
|Jaotamata kasum (kahjum)
|-12 155
|-11 327
|OMAKAPITAL KOKKU
|9 818
|10 528
|OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU
|20 133
|20 240
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
|EUR '000
|3 k 2025/2026
|3 k 2024/2025
|Müügitulud
|3 632
|4 621
|Müüdud kaupade kulu
|-2 912
|-3 747
|Brutokasum
|720
|874
|Tegevuskulud
|-1 020
|-907
|Müügi- ja turustuskulud
|-644
|-612
|Üldhalduskulud
|-375
|-296
|Muud äritulud/-kulud
|9
|-3
|Ärikasum (-kahjum)
|-290
|-36
|Finantstulud/-kulud
|-524
|-265
|Maksustamiseelne kasum (kahjum)
|-814
|-301
|Tulumaks
|-13
|-38
|Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
|-827
|-339
|Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
|-827
|-339
|Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku
|-827
|-339
|Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
|Valuutakursi vahed
|118
|-52
|Kokku koondkasum (-kahjum)
|-709
|-391
|Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
|-709
|-391
|Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku
|-709
|-391
|Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)
|-0,02
|-0,01
|Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)
|-0,02
|-0,01
Kristjan Kotkas Timo Pärn
Juhatuse liige Juhatuse liige
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee
Manus