Départ de Trudy Schoolenberg du conseil d'administration de SPIE SA

Cergy, le 28 novembre 2025 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce que madame Trudy Schoolenberg a décidé, pour des raisons personnelles, de démissionner de son mandat d'administratrice indépendante et de quitter le conseil d’administration au 31 décembre 2025.

Trudy Schoolenberg a rejoint le conseil d'administration de SPIE SA en novembre 2021. Sa cooptation a été ratifiée lors de l'assemblée générale du 11 mai 2022. Durant son mandat, elle a activement participé aux travaux du conseil et a siégé au comité RSE et gouvernance.

Gauthier Louette, président-directeur général de SPIE, a déclaré : « Je tiens à remercier chaleureusement Trudy Schoolenberg pour son implication et sa précieuse contribution aux travaux de notre conseil d'administration au cours de ces quatre années. Je lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs. »

Après le départ de Madame Schoolenberg, le conseil sera composé de 11 membres, dont cinq femmes et sept indépendants. À compter du 1er janvier 2026, la proportion de femmes au conseil sera de 56 %, incluant désormais l’administrateur représentants les salariés actionnaires et la proportion d’indépendants de 64 %.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 9,9 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 712 millions d’euros

