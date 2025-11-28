UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” skelbia tarpines finansines ataskaitas už 2025 m. 9 mėnesių laikotarpį

UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” (Bendrovė) skelbia neaudituotas sutrumpintas tarpines konsoliduotąsias finansines ataskaitas už 2025 m. 9 mėnesių laikotarpį.
Finansiniai rezultatai
- 2025 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės turtas iš viso sudaro 181 505 tūkst. Eur, nuosavas kapitalas 94 379 tūkst. Eur, tuo tarpu įsipareigojimai sudaro 87 126 tūkst. Eur.
- Bendrovės investicinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, yra lygus 168 860 tūkst. Eur., kuris lyginant su 2024 m. gruodžio 31 d. padidėjo 8 958 tūkst. Eur (arba 5.60 %).
- 2025 m. sausio – birželio mėn. Bendrovė patyrė 6 171 tūkst. EUR bendrųjų nuostolių. Tokį finansinį rezultatą pirmiausia lėmė Bendrovės pajamų struktūra, kuri priklauso nuo investicijų portfelio tikrosios vertės pokyčių. Kaip numatyta Bendrovės prospekte, Bendrovės investicijų portfelio vertinimas yra pavestas nepriklausomam vertintojui ir atliekamas kartą per metus. Pažymėtina, kad 2025 m. sausio – rugsėjo mėn. laikotarpiu Bendrovės investicijų vertinimas nebuvo atliktas, o šį vertinimą planuojama atlikti 2025 m. spalio 31 d. Per 2025 m. sausio – rugsėjo mėn. Bendrovė patyrė išlaidų, susijusių su projektų plėtra, operacine veikla ir skolos aptarnavimo kaštais.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
Priedas