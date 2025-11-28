Bitget 首席营销官 Ignacio Aguirre 在 2025 年澳大利亚加密货币大会上详细阐述 UEX 战略

塞舌尔维多利亚, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的通用交易所（UEX）Bitget在悉尼举办的 2025 年澳大利亚加密货币大会（Aus Crypto Con 2025）上圆满落幕，展示了强劲的行业影响力。大会期间，Bitget 首席营销官 Ignacio Aguirre 进行了主旨演讲、参与了多场小组讨论，并与业内人士进行了广泛交流，为这一充满活力的周末画上了圆满的句号。 此次为期两天的会议于 11 月 22 日至 23 日举行，吸引了数千名开发者和行业领袖。全球市场正对宏观经济环境的变化作出反应，而会议恰逢数字资产发展的关键时刻。

本届会议周于 11 月 21 日以一场 Bitget Wallet 私人社区活动拉开序幕，活动地点位于达令港畔。 此次聚会融合了法式烹饪体验、现场表演艺术和与区域合作伙伴的精选对话，为这个聚焦创新、安全和链上金融发展变革的周末活动奠定了基调。

Ignacio Aguirre 在周末参加了三场讲座，首场为 《安全基础知识：如何在数字世界保护您的资产》（Security 101: Protecting Your Assets in the Digital World）。 在这场讨论中，他深入探讨了随着用户在链上和中心化交易环境中参与度的增长，用户保护框架体系的发展。 他在会议中指出：“安全正从附加功能转变为用户的基本预期。 下一代交易所赢得用户的方式不是通过承诺，而是依赖后台静默运行的可验证系统，让交易者能够专注于抓住市场机会。”

当天下午晚些时候，Ignacio 以 Bitget 首席营销官的身份发表了他首次在国际场合的主题演讲，题为《为社区解码：创造通用交易所的未来》（Decoding for the Community: Creating the Future of Universal Exchanges）。 本次会议明确阐述了 Bitget 的 UEX 架构，以及平台如何将加密货币市场、代币化的股票和 AI 驱动的工具整合到同一个平台中。 Ignacio 强调，平台必须跟上用户行为的变化。 “交易员行动迅速，但市场变化更为迅猛。”他说道， “UEX 模式的诞生，正是因为用户不再希望为五种资产类别使用五款不同的应用程序。 他们希望拥有一个能够理解自己交易方式的智能平台。”

周末的活动以本次活动最受期待的讨论之一收尾：《比特币在资产负债表中的应用：企业财务管理的革命》（Bitcoin on the Balance Sheet: The Corporate Treasury Revolution）。 由于比特币在周末出现波动，这一话题变得更加受关注，并引发了关于财务风险、流动性规划以及将加密货币融入企业战略的讨论。 Ignacio 强调，交易所在这一转型中将担当关键角色。 他在面对观众时讲道：“企业接纳加密资产的目的不是吸引眼球，而是构建支持公司运营的基础设施。 企业团队希望获得高质量的执行、可靠的结算，以及与传统金融一样熟悉的接入方式。 下一波浪潮将从那里兴起。”

会议结束后，Bitget 首席营销官 Ignacio Aguirre 评论道：“澳大利亚加密货币大会展现出的能量令人无法忽视。 这些零售投资者消息灵通、充满好奇，且直言不讳。 你能感受到那股激情。 这是一个完美的舞台，可以向已为未来变化做好准备的观众分享 Bitget 的通用交易所愿景。”

Ignacio 的参与体现了 Bitget 在全球市场日益提升的知名度，以及其在塑造加密货币、传统金融与 AI 驱动交易交汇点讨论中所发挥的作用。 随着数字资产领域的互联性不断增强，Bitget 将继续推动基础设施的建设，帮助用户在链上和中心化市场中实现快速、灵活、透明的交易体验。

