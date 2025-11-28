Bitget 市場推廣總監 Ignacio Aguirre 在 2025 年澳洲加密貨幣大會上闡述全景交易所策略

塞舌爾維多利亞, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，簡稱 UEX）Bitget 於 2025 年澳洲加密貨幣大會（Aus Crypto Con 2025）上展現強大影響力，Bitget 市場推廣總監 Ignacio Aguirre 在悉尼為這場朝氣蓬勃的週末活動寫下了圓滿句號。活動內容包括主題演講、小組討論和行業交流。 為期兩天的大會於 11 月 22 日至 23 日舉行，匯聚了眾多數碼資產領域的創建者與領袖，於關鍵時刻共同探討全球市場對宏觀經濟環境轉變所作出的反應。

大會週於 11 月 21 日以 Bitget Wallet 社群的私人活動掀起序幕，該項活動在達令港（Darling Harbour）舉行。 這場聚會融合了法式美食體驗、現場表演藝術及與區域合作夥伴策展的對話，為接下來以創新、安全及鏈上金融發展為主題的週末活動定下了基調。

Ignacio 於週末參加了三場會議，首先是《安全基礎知識入門：在數碼世界中如何保障您的資產》（Security 101: Protecting Your Assets in the Digital World）。 隨著鏈上與中心化交易環境的參與程度日漸增加，在是次討論中，他對用戶保障架構作出了探討。 他在會議中指出：「安全正在從功能轉化成一種期望。 新一代交易所贏得用戶的關鍵不在於承諾，而是能夠在默默耕耘的環境下，確保交易者專注於機遇的可驗證系統。」

當日下午稍後時間，Ignacio 以 Bitget 市場推廣總監的身份發表了題為《為社群解碼：創造全景交易所的未來》（Decoding for the Community: Creating the Future of Universal Exchanges）的首次國際主題演講。 該環節清晰闡述了 Bitget 的全景交易所架構，以及交易所如何將加密貨幣市場、代幣化股票代幣及人工智能驅動的工具整合到單一平台中。 Ignacio 強調了平台必須與用戶的行為步伐接軌。 他表示：「交易者行動快捷，惟市場步伐更見迅速。 全景交易所模式的出現，是因為用戶無須再為五種資產類別而分別使用五種不同的應用程式。 他們需要的，是一個具備卓越智慧、能理解他們交易方式的平台。」

週末活動以其中一項最令人期待的小組討論作結：《資產負債表上的比特幣：企業財資革命》（Bitcoin on the Balance Sheet: The Corporate Treasury Revolution）。 比特幣在週末期間經歷的波動令討論變得更為沸揚，觸發了關於財資風險、流動性規劃及如何將加密貨幣融入企業策略的辯論。 Ignacio 重點說明了交易所在此轉型過程中將發揮的關鍵作用。 他告訴與會的受眾：「財資領域的採納並非為博取登上頭條，而是為了建立支持企業發展的基礎設施。 「企業團隊需要的是執行質素、結算的可靠程度，以及如傳統金融般熟悉的接入途徑。 新一波的浪潮將會由此而起。」

Bitget 市場推廣總監 Ignacio Aguirre 在會後評論說：「澳洲加密貨幣大會展現出的活力令人毋庸置疑。 一眾散戶交易者博學多聞、求知慾強、並且暢所欲言。 您能感受到那股力量。 這是一個絕佳的舞台，可與那些已經準備就緒迎接未來挑戰的受眾們，一起分享 Bitget 對全景交易所的願景。」

Ignacio 的參與體現了 Bitget 在全球市場中的聲譽漸隆，以及其在加密貨幣、傳統金融和人工智能驅動交易的交匯點中所發揮的重要功用。 隨著數碼資產的格局日益互聯，Bitget 將繼續推進基礎設施的建設，目的在於為用戶於鏈上及中心化市場交易提供迅速、靈活和具透明度的支持。

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF) 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中， 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。

