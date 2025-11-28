Delårsrapport januari – september 2025

Tredje kvartalet 2025 (jämfört med tredje kvartalet 2024)

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 7 MSEK (5)

Bruttomarginalen för kvartalet minskade till 40 % (52 %)

Rörelseresultatet uppgick till -13 MSEK (-15).

Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till -0,03 SEK (-0,07)

Den 21 augusti ingick Anoto Group AB ett låneavtal med Achilles Capital AB om ett lån uppgående till 400 000 USD. Lånet stärkte rörelsekapitalet samt tillförde ytterligare finansiering till den globala utökningen av varumärket inq. Den 10 oktober 2025 konverterades brygglånet och är nu en del av nedanstående nya konvertibla instrument.

Händelser efter rapportperiodens utgång

I oktober 2025 ingick Anoto Group AB ett avtal om ett säkrat konvertibelt lån om cirka 2,4 miljoner USD, där investerarna bland annat är Achilles Capital AB, Mark Stolkin och Machroes Holdings Ltd. Lånet löper med en årlig ränta om 8 %, förfaller den 1 oktober 2027 och kan konverteras till kursen 0,06 SEK per aktie. Det är säkrat genom en företagsinteckning om 20 MSEK i Anoto AB och en aktiepant i Anoto AB:s aktier i KAIT Knowledge AI Holdings Pte. Ltd. De konvertibla lån som utfärdades i april och juni 2025 samt brygglånet som utfärdades i augusti 2025, sammanlagt 1,4 miljoner USD, kvittades mot detta nya konvertibla lån.

Januari – september 2025 (jämfört med januari-september 2024)

Periodens nettoomsättning uppgick till 17 MSEK (24)

Bruttomarginalen för perioden minskade till 54 % (57 %)

Rörelseresultatet minskade till -47 MSEK (-45)

Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till -0,07 SEK (-0,12)

Delårsrapporten för januari-september 2025 finns tillgänglig i dess helhet på följande adress: https://www.anoto.com/investors/reports/

För ytterligare information kontakta:

Mats Karlsson, VD för Anoto Group AB (publ)

E-post: mats.karlsson@anoto.com

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller maila ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2025 kl. 23:00 CEST.





Om Anoto Group

Anoto Group AB (Nasdaq Stockholm: ANOT) är ett börsnoterat svenskt teknikföretag och den ursprungliga uppfinnaren av den digitala pennan och punktmönstertekniken. Anoto utvecklar intelligenta pennor, papper och programvara som sömlöst överbryggar handskriven inmatning och den digitala världen. Bolagets kärnverksamhet omfattar detaljhandelsprodukterna "inq" och "Livescribe" samt lösningar för arbetsflöden i företag. Anotos smartpens används globalt av studenter, yrkesverksamma och organisationer för att förbättra produktivitet, kreativitet och datafångst. Med ett förnyat fokus på högkvalitativ design, mjukvaruinnovation och kundupplevelse driver Anoto på nästa generations digitala skrivande.

Bilagor