CertiK, 위메이드 주도 글로벌 원화 스테이블코인 연합체(GAKS) 합류

싱가포르, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 국내 게임 대기업 위메이드(WEMADE)는 글로벌 최대 Web3 보안 기업인 CertiK과 글로벌 원화 스테이블코인 연합체인 GAKS(Global Alliance for KRW Stablecoin Adoption) 를 공식 출범했다. 이를 위해 CertiK은 위메이드가 주도하는 GAKS 조인식에 참석하고자 싱가포르를 직접 방문했다.

GAKS에는 CertiK뿐만 아니라 Chainalysis, SentBe 등 글로벌 주요 기업들도 함께 참여하며, 향후 전 세계적인 원화 스테이블코인 생태계 확장을 위해 지속적인 협력을 이어갈 예정이다.

GAKS 회원사로서 CertiK은 위메이드가 선보인 국내 최초 원화 스테이블코인 전용 메인넷 인프라인 스테이블넷(StableNet) 전반에 대한 포괄적인 보안 감사를 수행하고, 블록 익스플로러를 제공해 인프라의 투명성과 신뢰도를 높일 계획이다. StableNet은 위메이드가 원화 스테이블코인을 위해 구축한 전용 블록체인 메인넷 및 인프라이며, 원화 스테이블코인의 전 생애 주기를 아우르는 국내 최초의 전용 메인넷 인프라이기도 하다. 이와 더불어 CertiK은 위메이드에 대한 노드 검증 서비스를 지속 제공하고, 온체인 모니터링과 메인넷 기술 지원 역시 한층 강화해 나갈 예정이다.

위메이드는 한국을 대표하는 게임 개발 및 퍼블리싱 기업으로, 최근 수년간 게임과 블록체인 기술의 융합을 적극 추진해왔다. WEMIX Web3플랫폼을 통해 디지털 자산의 유통과 가치 전환을 지원하는 블록체인 게임 생태계를 구축하고 있으며, 이번 GAKS 출범은 스테이블넷의 기술 경쟁력을 한층 고도화하고, 글로벌 생태계 확장을 가속화하기 위한 전략적 행보다.

한편, 글로벌 최대 Web3 보안 기업인 CertiK은 한국을 가장 중요한 해외 전략 시장 중 하나로 바라보고 있으며, WEMIX를 비롯한 한국 주요 생태계 파트너들과 장기적인 협력 관계를 이어오고 있다. 지난 9월 CertiK은 KBW에서 한국 시장 관련 보안 보고서를 발표하고, 한국 현지 팀을 확대해 나가며 국내 Web3 생태계 성장을 지속적으로 지원하겠다는 의지를 밝힌 바 있다.

김석환 위메이드 부사장은 “GAKS는 스테이블코인의 기반 기술부터 실사용이 이뤄지는 서비스 영역까지, 전 과정을 글로벌 최고의 기업들과 함께 구축하는 연합체”라며, “글로벌 스탠다드를 준수하고 대체 불가능한 최고 수준의 원화 스테이블코인 인프라를 구축할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 전했다.

CertiK의 공동 창립자이자 CEO인 롱후이 구는 “CertiK과 위메이드는 그동안 여러 차례 협업을 이어오며, WEMIX가 게임 영역에서 온체인 금융 인프라로 확장해 온 과정을 함께 지켜봐 왔다”며 “이번 파트너십은 양사 협력을 한층 심화시키는 동시에, 원화(KRW) 기반 스테이블코인 생태계 구축을 견인할 것이다. CertiK의 보안 및 컴플라이언스 전문 역량을 활용해 한국이 안전하고 투명하며, 글로벌 경쟁력을 갖춘 디지털 자산 인프라를 구축하는 데 기여하기를 기대한다.”라고 말했다.

양사는 메인넷 기술 지원, 스테이블코인 핵심 인프라(보안 및 컴플라이언스 포함) 등 주요 분야에서 장기 협력 체계를 구축하고, 원화 스테이블코인의 결제·거래·국경 간 활용 등 다양한 실사용 사례를 함께 발굴해 나갈 예정이다. 더불어 성숙하고 안전하며 효율적인 디지털 자산 생태계를 조성함으로써, 글로벌 블록체인 및 디지털 자산 시장에서의 경쟁력과 영향력을 강화한다는 방침이다.