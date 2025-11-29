CertiK与WEMADE携手启动全球韩元稳定币联盟

新加坡, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 韩国游戏巨头娱美德（WEMADE）与全球最大的Web3安全公司CertiK合作，正式启动全球韩元稳定币联盟（GAKS）。CertiK代表受邀前往新加坡，出席由娱美德主导的联盟启动仪式。

除CertiK外，Chainalysis、SentBe等全球领先企业同步加入GAKS。未来，联盟成员将持续协作，共同推动韩元稳定币生态在全球范围的发展。

作为GAKS的成员，CertiK将为娱美德提供如下服务：为区块链浏览器提供支持，以提升其基础设施的透明度与可靠性；为StableNet提供全面安全审计服务，StableNet是娱美德为韩元稳定币打造的专用区块链主网及基础设施，也是韩国首个覆盖韩元稳定币全生命周期的专用主网基础设施；继续为娱美德提供节点验证服务，优化链上监控能力并提供主网技术支持。

娱美德是韩国领先的游戏开发与发行商。近年来，公司积极推动游戏与区块链技术融合，通过WEMIX Web3平台构建支持数字资产流通和价值转化的链游生态。此次GAKS的成立，旨在全面提升StableNet的技术实力，并加速全球生态体系建设。

CertiK作为全球最大的Web3安全公司，始终将韩国视为其最重要的国际市场之一，与WEMIX等韩国核心生态保持着长期合作关系。今年9月，CertiK高调亮相韩国区块链周（KBW），发布了韩国市场安全报告，并表示将会扩充在地团队，持续支持韩国生态发展。

娱美德副总裁Shane Kim表示：“GAKS是一个由全球顶尖企业共同参与的联盟，旨在搭建从稳定币底层技术到真实使用场景的全流程服务体系。我们将集中全部资源与实力，对标全球标准，构建一套无可替代的顶级韩元稳定币基础设施。”

CertiK联合创始人及CEO顾荣辉表示：“CertiK与娱美德此前已开展多次合作，见证了WEMIX生态从游戏扩展到链上金融基础设施的发展。此次合作将进一步深化双方协作，共同推动以韩元为基础的稳定币生态建设。我们期待以CertiK在安全与合规方面的经验，助力韩国打造安全透明，且具有全球竞争力的数字资产基础设施。”

双方将围绕主网技术支持、稳定币核心基础设施（含安全与合规）等关键领域，构建长期合作框架，共同推动韩元稳定币在支付、交易、跨境应用等场景的落地，携手打造成熟、安全、高效的数字资产生态，增强其在全球区块链与数字资产领域的竞争力和影响力。