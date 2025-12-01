Nokia Oyj
Pörssitiedote
1.12.2025 klo 8.00
Nokia Oyj:n taloudellinen kalenteri vuodelle 2026
Espoo – Nokia julkaisee tässä pörssitiedotteessa vuoden 2026 taloudellisen kalenterinsa, joka sisältää yhtiön taloudellisten katsausten suunnitellut julkaisemisajankohdat.
Taloudellisten katsausten suunnitellut julkaisemisajankohdat vuonna 2026:
- vuoden 2025 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden katsaus: 29.1.2026
- vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus: 23.4.2026
- vuoden 2026 toisen neljänneksen katsaus ja tammi–kesäkuun 2026 puolivuosikatsaus: 23.7.2026
- vuoden 2026 kolmannen neljänneksen ja tammi–syyskuun osavuosikatsaus: 22.10.2026
Nokia vuonna 2025 -vuosikertomuksen julkaiseminen
Nokia suunnittelee julkaisevansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän Nokia vuonna 2025 -vuosikertomuksensa 2.3.2026 alkavalla viikolla.
Nokian varsinainen yhtiökokous
Nokian vuoden 2026 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 9.4.2026.
Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.
Lisätietoja:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja
Nokia Sijoittajasuhteet
Puh. +358 931 580 507
Sähköposti: investor.relations@nokia.com