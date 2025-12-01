Opterion Health AG gibt Ernennung von Andreas Schuh zum Chief Financial Officer bekannt

MUTTENZ, Schweiz, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Opterion Health AG, ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase und Pionierin im Bereich der Peritonealdialyse (PD), gibt die Ernennung von Andreas Schuh zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt. Er tritt seine Position am 1. Dezember 2025 an.

Andreas Schuh bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung aus der Biotechnologie, der Pharmaindustrie und dem Bereich Medizintechnik mit. In früheren Funktionen bei Nuclidium, Jeito, Roivant, Novartis und Alcon leitete er große Finanzierungsrunden, verantwortete milliardenschwere F&E-Budgets und erzielte durch gezielte Kostensteuerung und klare Governance-Strukturen deutliche Margenverbesserungen. Zuletzt schloss Andreas als CFO bei Nuclidium eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 78 Millionen CHF ab. Seine berufliche Laufbahn zeigt eine klare Erfolgsbilanz: den Aufbau leistungsstarker Teams, die Entwicklung einer global aufgestellten Finanzorganisation und die Unterstützung nachhaltigen Wachstums in innovativen Gesundheitsunternehmen.

„Wir freuen uns sehr, Andreas in dieser entscheidenden Phase bei Opterion willkommen zu heißen“, sagte Peter Reinemer, CEO der Opterion Health AG. „Seine tiefgehende Finanzexpertise, sein praxisnaher Führungsstil, seine beeindruckenden Erfolge bei der Kapitalbeschaffung und seine Fähigkeit, Unternehmen strategisch zu skalieren, werden für Opterion von unschätzbarem Wert sein. Mit seiner Ernennung stärken wir unser Führungsteam weiter – genau zum richtigen Zeitpunkt, nachdem wir wichtige Meilensteine erreicht haben, darunter die Einreichung unseres Antrags auf klinische Studien (Clinical Trial Application, CTA) für OPT101 sowie die Erweiterung unseres Vorstands.“

Andreas Schuh kommentierte seine Ernennung so: „Ich freue mich sehr, in einer so dynamischen Phase zu Opterion Health zu kommen. Die Vision des Unternehmens, die Dialyseversorgung zu revolutionieren, und das klare Bekenntnis zu Innovationen, die Patientinnen und Patienten echten Mehrwert bringen, haben mich sofort überzeugt. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um diese Vision voranzutreiben und einen spürbaren Beitrag für Patienten, Partner und Aktionäre zu leisten.“

Opterion möchte sich auch herzlich bei Michelle Mauri bedanken, die während dieser Übergangsphase als Interim-CFO fungiert hat. Michelle hat uns mit großer Kompetenz und Tatkraft unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass sie dem Unternehmen in einer neuen strategischen Rolle erhalten bleibt, in der sie sich auf den operativen Betrieb und die Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren wird.

Die Veränderungen im Führungsteam und der kürzlich eingereichte CTA-Antrag für OPT101 – die erste Innovation dieser Art im Bereich der Peritonealdialyse seit mehr als 30 Jahren – markieren wichtige Schritte auf dem Weg von Opterion, die Dialyseversorgung grundlegend zu verändern und einen neuen Goldstandard in der PD zu setzen.

Über Opterion Health AG

Die Opterion Health AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das sich der Weiterentwicklung der Nierenbehandlung verschrieben hat. Das Unternehmen entwickelt innovative Therapien für Patientinnen und Patienten in der Peritonealdialyse. Das führende Produkt OPT101 wurde entwickelt, um die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, die auf Peritonealdialyse angewiesen sind – und um die Erfolgsaussichten dieser lebensrettenden Behandlung grundlegend neu zu definieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

info@opterion.com

www.opterion.com