KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 1.12.2025 KLO 10.00

Kalmar aloittaa maastokäyttöön soveltuvien edistyneiden kontinkäsittelyratkaisujen tarjoamisen yhteistyössä Independent Rough Terrain Centerin kanssa

Kestävien materiaalinkäsittelylaitteiden ja -palveluiden markkinajohtaja Kalmar ja yhdysvaltalainen, maastokäyttöön soveltuvien raskaiden materiaalinkäsittelylaitteiden valmistaja Independent Rough Terrain Center LLC (IRTC) solmivat strategisen kumppanuuden IRTC:n maastokäyttöön soveltuvien konttikurottajien (RTCH) maailmanlaajuisesta jakelusta ja huollosta. Tämän kumppanuuden ansiosta Kalmar voi tarjota asiakkailleen alalla hyväksi todettua RTCH-teknologiaa hyödyntäen kansainvälistä verkostoaan kattavan koulutuksen, tuen ja palvelujen tarjoamisessa.

RTCH-konttikurottaja on suunniteltu maailman vaativimpiin ympäristöihin. Se on kehitetty toimimaan siellä, missä tavanomaisia laitteita ei voi käyttää. RTCH-konttikurottajassa yhdistyvät vahvuus, monipuolisuus ja liikkuvuus, ja sillä voi käsitellä kontteja ja lastia alueilla, joilla ei ole vakiintunutta infrastruktuuria, esimerkiksi puolustuskäytössä, kaivostoiminnassa ja luonnonvarojen etsinnässä.

Stephen M. Speakes, IRTC:n toimitusjohtaja: ”Kumppanuus Kalmarin kanssa antaa IRTC:lle mahdollisuuden tavoittaa aidosti maailmanlaajuisen yleisön. Maastokäyttöön soveltuva konttikurottajamme on tukenut sekä kaupallisia toimia että puolustusoperaatioita, ja olemme ylpeitä voidessamme nyt tarjota samaa vankkaa luotettavuutta yhä useammille asiakkaille maailmanlaajuisesti Kalmarin luotettavan myynti- ja huoltoverkoston kautta.”

Alf-Gunnar Karlgren, johtaja, Counter Balanced liiketoiminta, Kalmar: ”Tämän kumppanuuden ansiosta voimme paremmin tukea toimia haastavissa logistiikkaympäristöissä, kuten kaivoksissa, öljykentillä ja laaja-alaisissa maaseudun infra- ja rakennushankkeissa. Yhdessä IRTC:n kanssa tarjoamme luotettavaa materiaalinkäsittelyä yhä uusilla alueilla. Yhteistyö IRTC:n kanssa tuo meille hienon mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme maastokäyttöön soveltuvan raskaan materiaalinkäsittelyratkaisun, joka on alansa huippua.”

Lue lisää https://www.kalmarglobal.com/equipment/reachstackers/rough-terrain-container-handler

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmarglobal.com

Tietoa Independent Rough Terrain Centeristä (IRTC)

IRTC on texasilainen laitevalmistaja, joka tunnetaan maastokäyttöön soveltuvasta konttikurottajastaan, johon rakennus-, logistiikka-, kaivos-, energia- ja puolustusalan sekä katastrofiavun alan organisaatiot luottavat ympäri maailmaa. Nämä ja muut toimialat turvautuvat RTCH-konttikurottajaan turvallisen ja tehokkaan lastin liikuttelun varmistamiseksi maastossa tai ankarissa ympäristöissä, joissa kulkuyhteydet ovat rajalliset. IRTC:n tuotteet on suunniteltu maailman vaativimpiin ympäristöihin. Yhdysvaltojen keskiosassa sijaitsevalla IRTC:llä on suora yhteys suuriin merisatamiin sekä maantie- ja rautatieverkostoihin. Yhtiö työllistää 91 pätevää ammattilaista, jotka tarjoavat täyden OEM-elinkaarituen, mukaan lukien suunnittelu-, valmistus-, toimitusketju-, koulutus-, varaosa- ja takuupalvelut.

Lue lisää osoitteessa irtc-tx.com.

