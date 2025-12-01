Børsprospekt samt meddelelse om formue og antal investorer i andelsklasse techwave, kl n under Investeringsforeningen PortfolioManager

Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggør hermed opdateret fællesprospekt.
Opdateringen sker som følge af, at andelsklasse optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 05. december 2025.
Nedenfor findes oplysninger om andelsklassens investorer, antal udstedte beviser samt formue pr. d.d.
|Andelsklasse
|ISIN
|Antal investorer
|Antal cirkulerende andele
|Formue DKK
|techwave, kl n
|DK0064421028
|15
|4159
|416.060,26 DKK
Prospektet er vedhæftet.
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 21 27 39 03.
Med venlig hilsen
Jan Steen Ahlberg, adm. direktør
Fundmarket A/S
