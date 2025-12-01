Børsprospekt samt meddelelse om formue og antal investorer i andelsklasse techwave, kl n under Investeringsforeningen PortfolioManager

Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggør hermed opdateret fællesprospekt.

Opdateringen sker som følge af, at andelsklasse optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 05. december 2025.

Nedenfor findes oplysninger om andelsklassens investorer, antal udstedte beviser samt formue pr. d.d.

Andelsklasse ISIN Antal investorer Antal cirkulerende andele Formue DKK techwave, kl n DK0064421028 15 4159 416.060,26 DKK

Prospektet er vedhæftet.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 21 27 39 03.

Med venlig hilsen

Jan Steen Ahlberg, adm. direktør

Fundmarket A/S

Vedhæftet fil