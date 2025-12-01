SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 24. til 28. november foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 141.915 1.742.612.284 24 november 2025 800 12.651,7375 10.121.390 25 november 2025 800 12.545,9875 10.036.790 26 november 2025 750 12.495,7333 9.371.800 27 november 2025 780 12.711,0385 9.914.610 28 november 2025 750 12.759,4133 9.569.560 Total 24. -28. november 2025 3.880 49.014.150 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 55.326 723.561.344 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 145.795 1.791.626.434 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 803.970 9.968.191.804 24 november 2025 4.008 12.608,7051 50.535.690 25 november 2025 4.008 12.463,7737 49.954.805 26 november 2025 3.684 12.430,3230 45.793.310 27 november 2025 3.973 12.648,8774 50.253.990 28 november 2025 3.758 12.714,1738 47.779.865 Total 24. -28. november 2025 19.431 244.317.660 Køb fra Familiefonden* 2.542 12.573,6366 31.962.184 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 313.478 4.112.538.995 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 825.943 10.244.471.648

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 145.795 A-aktier og 925.515 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,77% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 1. december 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

