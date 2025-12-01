A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).       
                  
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                   

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 24. til 28. november foretaget følgende transaktioner:                   

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 141.915 1.742.612.284
 24 november 202580012.651,737510.121.390
 25 november 202580012.545,987510.036.790
 26 november 202575012.495,73339.371.800
 27 november 202578012.711,03859.914.610
 28 november 202575012.759,41339.569.560
Total 24. -28. november 20253.880 49.014.150
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 55.326 723.561.344
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		145.795 1.791.626.434
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)803.970 9.968.191.804
 24 november 20254.00812.608,705150.535.690
 25 november 20254.00812.463,773749.954.805
 26 november 20253.68412.430,323045.793.310
 27 november 20253.97312.648,877450.253.990
 28 november 20253.75812.714,173847.779.865
Total 24. -28. november 202519.431 244.317.660
Køb fra Familiefonden*2.54212.573,636631.962.184
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)313.478 4.112.538.995
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		825.943 10.244.471.648
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 145.795 A-aktier og 925.515 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,77% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 1. december 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

