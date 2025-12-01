FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 24 au 28 novembre 2025

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 24/11/2025 au 28/11/2025

Publication du 01/12/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2724/11/2025FR0000074759 233 24,82575XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2725/11/2025FR0000074759 214 24,90XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2726/11/2025FR0000074759 297 24,99933XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2727/11/2025FR0000074759 348 25,00XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2728/11/2025FR0000074759 345 25,00XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/11/2025 10:28:07FR0000074759 24,80EUR 155XPAR1110447-769b328FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/11/2025 14:36:34FR0000074759 24,80EUR 10XPAR1110447-1025b328FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/11/2025 15:11:11FR0000074759 24,80EUR 8XPAR1110447-1281b328FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/11/2025 17:26:48FR0000074759 24,90EUR 10XPAR1110447-1793b328FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/11/2025 17:26:48FR0000074759 24,90EUR 46XPAR1110447-2049b328FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3924/11/2025 17:26:48FR0000074759 24,90EUR 4XPAR1110447-2305b328FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/11/2025 09:00:11FR0000074759 24,90EUR 52XPAR1110447-513b329FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/11/2025 15:57:31FR0000074759 24,90EUR 2XPAR1110447-1025b329FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/11/2025 17:10:36FR0000074759 24,90EUR 3XPAR1110447-1537b329FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/11/2025 17:35:17FR0000074759 24,90EUR 1XPAR1110447-1793b329FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/11/2025 17:35:17FR0000074759 24,90EUR 88XPAR1110447-2817b329FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3925/11/2025 17:36:06FR0000074759 24,90EUR 68XPAR1110447-3073b329FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/11/2025 10:55:45FR0000074759 24,90EUR 2XPAR1110447-769b330FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/11/2025 13:46:56FR0000074759 25,00EUR 30XPAR1110447-1281b330FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/11/2025 13:46:56FR0000074759 25,00EUR 125XPAR1110447-1537b330FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/11/2025 15:40:43FR0000074759 25,00EUR 138XPAR1110447-2049b330FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/11/2025 17:35:26FR0000074759 25,00EUR 2XPAR1110447-2305b330FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2025 09:00:01FR0000074759 25,00EUR 1XPAR1110447-513b331FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2025 09:00:01FR0000074759 25,00EUR 53XPAR1110447-769b331FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2025 09:02:23FR0000074759 25,00EUR 38XPAR1110447-1025b331FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/11/2025 11:19:31FR0000074759 25,00EUR 256XPAR1110447-1281b331FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/11/2025 09:05:03FR0000074759 25,00EUR 229XPAR1110447-1537b332FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/11/2025 09:32:19FR0000074759 25,00EUR 116XPAR1110447-1793b332FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Déclaration hebdo Transactions du 24 au 28 novembre 2025

