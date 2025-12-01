Communiqué de presse



La CONMEBOL (Confédération sud-américaine de football) sélectionne Atos comme Partenaire Officiel de l’Innovation des compétitions de clubs

L'accord stratégique avec Atos renforce l'engagement de la Confédération sud-américaine de football (Confederación Sudamericana de Fútbol - CONMEBOL) envers l'innovation technologique. Atos sera responsable du développement du nouveau site web et de l'application dédiés aux compétitions de clubs de la CONMEBOL.

Lima, Pérou et Paris, France - 1er décembre 2025 - La Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) renforce son engagement envers le football sud-américain en nommant Atos partenaire officiel de l'innovation des compétitions de clubs. Entre autres responsabilités, Atos développera de nouvelles solutions pour les sites web et applications de CONMEBOL Libertadores et CONMEBOL Sudamericana afin d'améliorer l'interaction avec les fans et leur expérience numérique.

Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, met en œuvre pour ses clients des solutions numériques de bout-en-bout. Présent en Amérique du Sud depuis plus de 30 ans, Atos interviendra désormais sur les compétitions de clubs du continent, notamment CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Libertadores Femenina, CONMEBOL Recopa, CONMEBOL eLibertadores et CONMEBOL Key Annual Events (KAE).

L’engagement de CONMEBOL en faveur de l'innovation et de l'efficacité informatique se traduit par l’intégration de technologies de pointe avec la contribution de partenaires de premier plan afin d’élever le niveau des compétitions et la communication avec les supporters de football sud-américain, sur et en dehors du terrain. Dans ce contexte, Atos jouera un rôle essentiel grâce à son expertise technologique et à sa connaissance approfondie de l'écosystème sportif, comme en témoignent ses partenariats à travers le monde.

« Chez CONMEBOL, nous travaillons chaque jour pour développer nos compétitions et offrir des expériences innovantes aux millions de fans de football sud-américains. Cette alliance avec Atos, un leader technologique mondial, nous permet de concrétiser notre vision avec confiance. Nous sommes convaincus que cet accord renforcera encore davantage la qualité, l'efficacité et l'engagement des fans sur toutes nos plateformes numériques » a déclaré Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL.



« Atos soutient depuis plus de trente ans les principales organisations sportives dans leur transformation numérique en proposant des solutions technologiques qui font la différence lors des événements les plus prestigieux du monde. Devenir partenaire officiel de l’innovation de la CONMEBOL pour les compétitions de clubs renforce notre engagement envers l'innovation et le développement du football sud-américain — une région dotée d'une passion unique et d'un potentiel extraordinaire. Grâce à notre expérience mondiale et à notre solide parcours dans des projets de grande envergure, nous travaillerons aux côtés de la CONMEBOL pour offrir des plateformes numériques avancées qui connectent des millions de fans, élèvent le niveau des compétitions et contribuent à la modernisation de l'écosystème sportif de toute la région » a indiqué Nacho Moros, directeur Major Events, Atos.

« Rien n'est plus précieux dans le sport que le lien avec les fans. Ce partenariat avec la CONMEBOL illustre un autre élément constitutif de notre mission qui est d'apporter de l’innovation en continu à nos partenaires au travers de solutions disruptives. Nous transformons la manière dont des millions de fans vivent le football en nous appuyant sur nos technologies hautes performances pour une expérience numérique exceptionnelle » a ajouté Nelson Campelo, directeur d'Atos Amérique du Sud.

Alejandro Dominguez, président de la CONMEBOL et Nacho Moros, directeur Major Events, Atos, se serrant la main après la signature du partenariat.

Atos est une entreprise internationale dotée d’une division dédiée aux sports et événements majeurs depuis plus de 30 ans. Son expérience de la mise en œuvre de solutions innovantes pour les compétitions les plus prestigieuses du monde lui permet d'offrir la flexibilité et l'excellence technologique requises pour tous types d'événements — des tournois locaux aux grands événements iconiques mondiaux. Son rôle en tant que partenaire informatique officiel de l'UEFA pour les compétitions d’équipes nationales de football depuis fin 2022, son partenariat de longue date avec les mouvements olympique et paralympique - depuis 1992 et 2002 respectivement, et les services informatiques fournis avec succès lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, témoignent de l’engagement d’Atos envers les technologies au service du sport.

La CONMEBOL travaillera en étroite collaboration avec Atos dans le cadre de cette alliance stratégique, consolidant ainsi son engagement à moderniser par l'intégration de technologies de pointe, l’expérience vécue par des centaines de millions de fans.

####

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Laurent Massicot | laurent.massicot@atos.net | +33 (0)7.69.48.01.80

Pièces jointes