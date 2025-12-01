MADD Canada et Alcool Î.-P.-É. communiquent aux jeunes de l’Île-du-Prince-Édouard des messages frappants sur la conduite sobre

CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 01 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, MADD Canada présente son Programme scolaire 2025-2026, en collaboration avec son commanditaire provincial, la Commission de contrôle des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard (Alcool Î.-P.-É.), afin d’inciter les jeunes à faire des choix de conduite sobre. Les élèves de la 9e année assisteront à une projection spéciale du Programme scolaire de MADD Canada à l’école Stonepark Intermediate School de Charlottetown.

Conçu pour les élèves de la 7e à la 12e année, le Programme scolaire de MADD Canada sensibilise chaque année des milliers de jeunes à travers le pays grâce à des présentations d'une heure offrant un aperçu saisissant des dangers et des conséquences dévastatrices de la conduite après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues. Les présentations fournissent aux élèves les connaissances et la motivation nécessaires pour éviter de conduire avec les capacités affaiblies ou de monter à bord d'un véhicule conduit par une personne dont les capacités sont affaiblies.

« Les collisions de la route sont l’une des principales causes de mortalité chez les jeunes au Canada et l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions », a déclaré Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada. « C’est pour cette raison que nous diffusons notre Programme scolaire dans les écoles. Nous voulons que les jeunes comprennent les dangers et les conséquences de la conduite avec capacités affaiblies, ainsi que le pouvoir qu’ils ont d’éviter de telles tragédies. Nous tenons à remercier notre commanditaire provincial, Alcool Î.-P.-É., qui nous a permis d’organiser 30 présentations cette année ».

Les présentations de 60 minutes de cette année comprennent cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques liés à la conduite avec capacités affaiblies. De plus, un quiz interactif renforce les leçons clés et encourage les élèves à réfléchir à leurs choix. Chaque séance se termine par des témoignages poignants de victimes et de survivants, dont un nouveau témoignage d'Alyssa Kryger, blessée dans une collision impliquant du cannabis en 2018, et dont le père, Mike, et l'oncle, Mark, ont été tués dans la même collision.

« Je suis fière de soutenir MADD Canada et ses activités visant à changer les mentalités et à promouvoir le principe de tolérance zéro à l’égard de la conduite avec capacités affaiblies. Nous sommes tous responsables de la sécurité des communautés de l’île. Pour ce faire, nous devons sensibiliser les jeunes aux conséquences de la conduite avec capacités affaiblies, et les aider à faire des choix responsables », a déclaré l’honorable Jill Burridge, ministre des Finances et ministre responsable de la Commission de contrôle des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Société de gestion du cannabis de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou en mode virtuel. Après la présentation, chaque école reçoit un guide pédagogique et une trousse scolaire renfermant du contenu supplémentaire afin de permettre aux enseignantes et enseignants de poursuivre la discussion sur la conduite sobre avec les élèves et ce, tout au long de l'année scolaire.

MADD Canada est reconnaissant envers ses commanditaires nationaux et provinciaux pour leur soutien au Programme scolaire. Pour de plus amples renseignements sur nos commanditaires et pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : maddyouth.ca/fr/school-program/.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes de bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d’Alcool Î.-P.-É.

La Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard (Alcool Î.-P.-É.) est un détaillant de boissons alcoolisées qui prend ses responsabilités au sérieux ; cela fait partie intégrante du service à la clientèle, de services éducatifs et d’une expérience client du plus haut calibre. En vertu de sa responsabilité sociale d’entreprise, Alcool Î.-P.-É. a pour mandat de promouvoir la consommation responsable d’alcool, de réduire son impact sur l’environnement et de redonner aux collectivités que nous desservons. Nous donnons suite à ce mandat au moyen de plusieurs programmes et initiatives.

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 905-330-7565 ou dregan@madd.ca