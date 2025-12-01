Bestyrelsens beslutning om udstedelse af konvertible lån



1. december 2025

Meddelelse nr. 13



Bestyrelsen i Pharma Equity Group har truffet beslutning om udstedelse af konvertible obligationer i henhold til bemyndigelsen i selskabets vedtægter under pkt. 4.3.A. Der udstedes konvertible obligationer for nominelt DKK 8.798.336. I forbindelse hermed indfris tidligere udstedte konvertible obligationer for nominelt DKK 600.000 udstedt 1. april 2025, tidligere udstedte konvertible obligationer for nominelt DKK 1.000.000 udstedt 6. februar 2024 og tidligere udstedte konvertible obligationer for nominelt DKK 1.000.000 udstedt 15. september 2023 samt en udnyttet kreditramme på DKK 4.347.500.



Hovedvilkårene for de konvertible obligationer på nominelt DKK 8.798.336 er:



- Långivers har ret til at konvertere obligationerne til aktier i selskabet i en periode på 30 dage, der påbegyndes dem første dag i den 24. kalendermåneder efter udstedelsen af den konvertible obligation ("Udnyttelsesperioden"). Selskabet kan forlænge løbetiden med 12 måneder.

- Obligationen forrentes med 10% p.a. og forbliver uden afdrag indtil udløbet af Udnyttelsesperioden, hvorefter selskabet skal indfri obligationerne samt renter ved betaling i Selskabets kapitalandele inden for 60 dage.

- Konverteringen vil ske til en kurs, svarende til, at et beløb på DKK 0,12 konverteres til én ny aktie i Selskabet med en pålydende nominel værdi på DKK 0,10

- Hvis konverteringsretten ikke udnyttes, indfries lånet og renter i aktier beregnet til konverteringskursen uafhængigt af markedskursen.



Ved konvertering af lånene til nye aktier vil de nye aktier udstedes uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer og med samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nye aktier vil derfor blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. Den maksimale forhøjelse af selskabskapitalen som følge af konvertering af de konvertible lån er nominelt DKK 9.652.056.



De resterende vilkår for de konvertible lån vil blive fastlagt i obligationsvilkårene, og bestyrelsens beslutning om udstedelse af det konvertible lån vil blive optaget i selskabets vedtægter. Selskabets opdaterede vedtægter vil blive lagt på hjemmesiden.



Hovedvilkårene for de konvertible obligationer på nominelt DKK 600.000, der indfris er:



- Lånene er ydet som ansvarlig lånekapital og er således efterstillet selskabets øvrige kreditorer, bortset fra eventuel anden tilsvarende ansvarlig lånekapital.

- Långivers har ret til at konvertere lånene til aktier i selskabet i en periode på 30 dage, der påbegyndes den første dag i den 24. kalendermåned efter udstedelsen af den konvertible obligation ("Udnyttelsesperioden").

- Lånene forrentes med 10 % p.a. og forbliver uden afdrag indtil udløbet af Udnyttelsesperioden, hvorefter selskabet skal tilbagebetale lånet inklusive renter inden for 60 dage, dog kan selskabet forlænge løbetiden med 12 måneder.

- Lånet kan konverteres til en kurs, svarende til, at et beløb på DKK 0,20 konverteres til én ny aktie i Selskabet med en pålydende nominel værdi på DKK 0,10

- Hvis markedsprisen er lavere end konverteringsprisen, kan indfrielsen ske i aktier beregnet til markedsprisen; hvis markedsprisen er højere, sker indfrielsen i aktier beregnet til konverteringsprisen.

- Selskabet kan vælge at betale lånet inkl. renter i aktier (konvertering af obligationen).



Hovedvilkårene for de konvertible obligationer på nominelt DKK 2.000.000, der indfris er:



- Lånet er ydet som ansvarlig lånekapital og er således efterstillet selskabets øvrige kreditorer, bortset fra eventuel anden tilsvarende ansvarlig lånekapital.

- Långivers ret til at konvertere lånet til aktier i selskabet kan udnyttes i en periode på 30 dage, der påbegyndes den første dag i den 24. kalendermåned efter udstedelsen af den konvertible obligation ("Udnyttelsesperioden").

- Lånet forrentes med 3,25 % pr. kvartal og forbliver uden afdrag indtil udløbet af Udnyttelsesperioden, hvorefter selskabet skal tilbagebetale lånet inklusive renter inden for 60 dage, dog kan selskabet forlænge låneperioden med 12 måneder.

- Lånet kan konverteres til en kurs, svarende til, at et beløb på DKK 1,00 konverteres til én ny aktie i Selskabet med en pålydende nominel værdi på DKK 0,10

- Selskabet kan vælge at betale lånet inkl. renter i aktier (konvertering af gældsbrevet).



Lånene erstatter endvidere tidligere udnyttet kreditramme på DKK 4.347.500







For yderligere information, kontakt venligst:

Christian Tange, adm. direktør i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2948 8417

Christian Vinding Thomsen, bestyrelsesformand i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2622 7222







Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.

Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Først når det fulde potentiale i Reponex Pharmaceuticals er blevet udfoldet, er intentionen om at udforske muligheder for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst.

