Gildan mène à bien l’acquisition de HanesBrands   

(tous les montants sont en dollars américains, à moins d’indication contraire)



MONTRÉAL, 01 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir mené à bien l’acquisition précédemment annoncée de HanesBrands Inc. (« HanesBrands »), créant ainsi un chef de file mondial dans le marché des vêtements.

« Cette journée marque le début d’un nouveau chapitre passionnant. En accueillant HanesBrands au sein de la famille Gildan, nous doublons notre envergure, combinons des marques iconiques au sein de notre plateforme de catégorie mondiale à faible coût, verticalement intégrée, et actionnons un puissant moteur d’innovation et de croissance. Ensemble, nos forces complémentaires en matière de vêtements de sport et de vêtements d’intérieur nous permettent, dans les divers canaux et régions, de mieux servir nos clients et de procurer une valeur à long terme durable à nos actionnaires », a déclaré Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Notre priorité consiste dorénavant à collaborer en vue d’une intégration harmonieuse de manière à dégager la pleine valeur de notre plateforme élargie et à réaliser des synergies de coûts annualisées d’au moins 200 millions de dollars, comme il a été annoncé le 13 août 2025. »

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes et de la lingerie vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes, des détaillants ou des plateformes de commerce électronique, ainsi que des entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. Gildan commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, Hanes®, Comfort Colors®, American Apparel®, ALLPRO™, GOLDTOE®, Peds®, Bali®, Playtex®, Maidenform® et Bonds®, ainsi que sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le marché des vêtements imprimés aux États-Unis et au Canada.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Asie. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main–d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de Gildan. Des renseignements supplémentaires sur Gildan et ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com/fr/.

Énoncés et information prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs et de l’information prospective au sens de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois et règlements sur les valeurs mobilières du Canada, et sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, de l’information concernant l’acquisition de HanesBrands et les avantages prévus de l’opération, dont les synergies de coûts annualisées prévues. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses, de sorte que les résultats ou les événements réels pourraient différer considérablement de nos attentes. Ces énoncés ne représentent pas une garantie du rendement ni des événements futurs, et le lecteur est prié de ne pas s’appuyer outre mesure sur l’un ou l’autre d’entre eux. Il est également invité à consulter les documents déposés par Gildan auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), ainsi que les risques décrits aux rubriques « Gestion des risques financiers », « Principales estimations comptables et jugements » et « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion le plus récent pour connaître les divers facteurs pouvant influencer les résultats futurs de Gildan. Les facteurs significatifs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des conclusions, prévisions ou projections reflétées dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment ceux qui sont traités et présentés dans les documents publics déposés par Gildan auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC, la réalisation des avantages et des synergies anticipés de l’opération et le calendrier et l’importance de ceux-ci, ainsi que le succès des plans d’intégration et le temps nécessaire pour intégrer avec succès l’entreprise issue du regroupement. Ces facteurs pourraient faire en sorte que la performance et les résultats financiers réels de Gildan au cours des périodes futures diffèrent de façon significative des estimations ou des projections exprimées, expressément ou implicitement, dans le présent communiqué. Rien ne garantit que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs se concrétiseront. De plus, à moins d’indication contraire, les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué ont été établis en date du 1er décembre 2025 et nous ne nous engageons nullement à les actualiser publiquement ni à les réviser à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois ou les règlements applicables l’exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont présentés sous réserve expresse de cette mise en garde.

