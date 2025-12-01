ALK udnævner Edward Jordan til ny direktør for de kommercielle aktiviteter i Nordamerika

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B) har i dag annonceret udnævnelsen af Edward Jordan til ny Executive Vice President (EVP) og direktør for de kommercielle aktiviteter i Nordamerika med virkning fra 5. januar 2026. Edward Jordan afløser Søren Niegel, som midlertidigt har varetaget rollen i forlængelse af beslutningen, gældende fra 1. oktober 2025, om at inkludere ALK's to centrale kommercielle regioner, Europa og Nordamerika, i selskabets topledelse (Executive Leadership Team, ELT) for yderligere at styrke eksekveringen af ALK's strategi, Allergy+.

Edward Jordan er amerikansk statsborger og har mere end 30 års erfaring inden for den biofarmaceutiske industri, herunder fra roller hos Merck (Schering-Plough), Teva Pharmaceuticals og DBV Technologies. Han har stor ekspertise i allergi og immunologi og har arbejdet med Claritin, Clarinex og Viaskin, ligesom han har viden om markedet for fødevareallergi. Edward Jordan har stor erfaring inden for kommerciel strategi i USA, produktlanceringer og markedsudvikling og har også etableret europæiske og skandinaviske virksomheder i USA. Han har en MBA fra Southern New Hampshire University og to bachelorgrader i finans og forsikring fra University of Rhode Island.

Administrerende direktør Peter Halling siger: “De nylige lanceringer af AIT-tabletter til børn og adrenalinnæsesprayen understreger vigtigheden af stærk kommerciel eksekvering. Ed tiltræder ALK med omfattende erfaring i at drive kommerciel vækst og bringe nye behandlinger til markedet, især for patienter med allergiske og immunologiske lidelser. Samtidig har han stor indsigt i det nordamerikanske marked, som fortsat er et strategisk fokusområde for ALK. Vi er meget glade for at byde Ed velkommen i ALK’s topledelse, hvor hans ekspertise inden for medicinalindustrien vil blive meget værdsat.”

Edward Jordan udtaler: “Jeg er beæret over at blive en del af ALK på dette afgørende tidspunkt. Fremdriften for Allergy+-strategien viser ALK’s stærke position og langsigtede engagement inden for allergi og relaterede sygdomme. Jeg ser frem til at styrke den kommercielle eksekvering og udbrede kendskabet til ALK’s produkter i hele Nordamerika.”

ALK’s øverste ledelse består herefter af:

Peter Halling, President & CEO (administrerende direktør)

Claus Steensen Sølje, EVP & CFO (koncern- og finansdirektør)

Henriette Mersebach, EVP, R&D (koncerndirektør for forskning og udvikling)

Christian G. Houghton, EVP, Product Supply (produktionsdirektør)

Flora Beiche-Scholz, EVP, Commercial Operations Europe (Direktør for ALK’s kommercielle aktiviteter i Europa)

Edward Jordan, EVP, Commercial Operations North America (Direktør for ALK’s kommercielle aktiviteter i Nordamerika)

Lika Thiesen, EVP, Global People & Organisation (Direktør for HR)

Jacob Glenting, SVP, Global Strategy & Corporate Development & Global Marketing (Direktør for global strategi og forretningsudvikling og marketing)

Jan Engel, SVP, Global Quality (Global kvalitetsdirektør)

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma.

