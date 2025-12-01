BNP Paribas share buyback programme
Declaration of transactions in own shares from November 24, 2025 to November 28, 2025
PRESS RELEASE
Paris, 1 December 2025
In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:
|Name of issuer
|Identification code of issuer (Legal Entity Identifier)
|Day of transaction
|Identification code of financial instrument
|Aggregated daily volume (in number of shares)
|Daily weighted average price of the purchased shares *
|Market (MIC Code)
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|24/11/2025
|FR0000131104
|56 226
|70,8900
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|24/11/2025
|FR0000131104
|289 458
|70,8856
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|24/11/2025
|FR0000131104
|37 952
|70,8902
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|24/11/2025
|FR0000131104
|609 066
|70,8675
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|25/11/2025
|FR0000131104
|55 238
|71,2650
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|25/11/2025
|FR0000131104
|290 047
|71,5173
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|25/11/2025
|FR0000131104
|37 718
|71,2422
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|25/11/2025
|FR0000131104
|618 364
|71,4349
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|26/11/2025
|FR0000131104
|51 654
|72,2714
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|26/11/2025
|FR0000131104
|261 809
|72,3088
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|26/11/2025
|FR0000131104
|35 085
|72,2610
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|26/11/2025
|FR0000131104
|471 897
|72,3190
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|27/11/2025
|FR0000131104
|50 516
|73,1213
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|27/11/2025
|FR0000131104
|261 120
|73,1301
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|27/11/2025
|FR0000131104
|34 165
|73,1119
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|27/11/2025
|FR0000131104
|544 199
|73,1130
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|28/11/2025
|FR0000131104
|48 000
|73,7090
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|28/11/2025
|FR0000131104
|258 209
|73,7010
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|28/11/2025
|FR0000131104
|32 000
|73,7031
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|28/11/2025
|FR0000131104
|491 791
|73,7017
|XPAR
|* Four-digit rounding after the decimal
|TOTAL
|4 534 514
|72,2177
As of 28 November 2025 included, BNP Paribas purchased 4,534,514 shares for a total consideration of EUR 327.5 million.
