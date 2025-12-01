BNP Paribas share buyback programme - Declaration of transactions in own shares from November 24, 2025 to November 28, 2025

 | Source: BNP Paribas SA BNP Paribas SA

BNP Paribas share buyback programme

Declaration of transactions in own shares from November 24, 2025 to November 28, 2025

PRESS RELEASE

Paris, 1 December 2025

In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:

Name of issuerIdentification code of issuer (Legal Entity Identifier)Day of transactionIdentification code of financial instrumentAggregated daily volume (in number of shares)Daily weighted average price of the purchased shares *Market (MIC Code)
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8324/11/2025FR000013110456 22670,8900AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8324/11/2025FR0000131104289 45870,8856CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8324/11/2025FR000013110437 95270,8902TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8324/11/2025FR0000131104609 06670,8675XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8325/11/2025FR000013110455 23871,2650AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8325/11/2025FR0000131104290 04771,5173CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8325/11/2025FR000013110437 71871,2422TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8325/11/2025FR0000131104618 36471,4349XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8326/11/2025FR000013110451 65472,2714AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8326/11/2025FR0000131104261 80972,3088CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8326/11/2025FR000013110435 08572,2610TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8326/11/2025FR0000131104471 89772,3190XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8327/11/2025FR000013110450 51673,1213AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8327/11/2025FR0000131104261 12073,1301CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8327/11/2025FR000013110434 16573,1119TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8327/11/2025FR0000131104544 19973,1130XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8328/11/2025FR000013110448 00073,7090AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8328/11/2025FR0000131104258 20973,7010CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8328/11/2025FR000013110432 00073,7031TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8328/11/2025FR0000131104491 79173,7017XPAR
* Four-digit rounding after the decimalTOTAL4 534 51472,2177 

As of 28 November 2025 included, BNP Paribas purchased 4,534,514 shares for a total consideration of EUR 327.5 million.

Attachment


Attachments

Share buyback - declaration of transactions in own shares from 24 November to 28 November 2025

Recommended Reading