Programme de rachat d’actions de BNP Paribas

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 novembre 2025 au 28 novembre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 1er décembre 2025

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 24/11/2025 FR0000131104 56 226 70,8900 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 24/11/2025 FR0000131104 289 458 70,8856 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 24/11/2025 FR0000131104 37 952 70,8902 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 24/11/2025 FR0000131104 609 066 70,8675 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 25/11/2025 FR0000131104 55 238 71,2650 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 25/11/2025 FR0000131104 290 047 71,5173 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 25/11/2025 FR0000131104 37 718 71,2422 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 25/11/2025 FR0000131104 618 364 71,4349 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 26/11/2025 FR0000131104 51 654 72,2714 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 26/11/2025 FR0000131104 261 809 72,3088 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 26/11/2025 FR0000131104 35 085 72,2610 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 26/11/2025 FR0000131104 471 897 72,3190 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 27/11/2025 FR0000131104 50 516 73,1213 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 27/11/2025 FR0000131104 261 120 73,1301 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 27/11/2025 FR0000131104 34 165 73,1119 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 27/11/2025 FR0000131104 544 199 73,1130 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 28/11/2025 FR0000131104 48 000 73,7090 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 28/11/2025 FR0000131104 258 209 73,7010 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 28/11/2025 FR0000131104 32 000 73,7031 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 28/11/2025 FR0000131104 491 791 73,7017 XPAR * Arrondi à quatre chiffres après la virgule TOTAL 4 534 514 72,2177

Au 28 novembre 2025 inclus, BNP Paribas a ainsi racheté 4 534 514 actions pour un montant total de 327,5 millions d’euros.

Pièce jointe