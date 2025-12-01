Programme de rachat d’actions de BNP Paribas
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 novembre 2025 au 28 novembre 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 1er décembre 2025
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :
|Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant
de l’instrument
financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *
|Marché (MIC Code)
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|24/11/2025
|FR0000131104
|56 226
|70,8900
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|24/11/2025
|FR0000131104
|289 458
|70,8856
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|24/11/2025
|FR0000131104
|37 952
|70,8902
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|24/11/2025
|FR0000131104
|609 066
|70,8675
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|25/11/2025
|FR0000131104
|55 238
|71,2650
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|25/11/2025
|FR0000131104
|290 047
|71,5173
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|25/11/2025
|FR0000131104
|37 718
|71,2422
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|25/11/2025
|FR0000131104
|618 364
|71,4349
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|26/11/2025
|FR0000131104
|51 654
|72,2714
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|26/11/2025
|FR0000131104
|261 809
|72,3088
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|26/11/2025
|FR0000131104
|35 085
|72,2610
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|26/11/2025
|FR0000131104
|471 897
|72,3190
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|27/11/2025
|FR0000131104
|50 516
|73,1213
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|27/11/2025
|FR0000131104
|261 120
|73,1301
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|27/11/2025
|FR0000131104
|34 165
|73,1119
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|27/11/2025
|FR0000131104
|544 199
|73,1130
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|28/11/2025
|FR0000131104
|48 000
|73,7090
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|28/11/2025
|FR0000131104
|258 209
|73,7010
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|28/11/2025
|FR0000131104
|32 000
|73,7031
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|28/11/2025
|FR0000131104
|491 791
|73,7017
|XPAR
|* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
|TOTAL
|4 534 514
|72,2177
Au 28 novembre 2025 inclus, BNP Paribas a ainsi racheté 4 534 514 actions pour un montant total de 327,5 millions d’euros.
Pièce jointe
- Rachat d'actions - déclaration des transactions sur actions propres du 24 novembre au 28 novembre 2025