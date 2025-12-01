Programme de rachat d’actions de BNP Paribas - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 novembre 2025 au 28 novembre 2025

Paris, le 1er décembre 2025

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3 (3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP Paribas informe le marché des transactions sur actions propres suivantes :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *Marché (MIC Code)
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8324/11/2025FR000013110456 22670,8900AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8324/11/2025FR0000131104289 45870,8856CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8324/11/2025FR000013110437 95270,8902TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8324/11/2025FR0000131104609 06670,8675XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8325/11/2025FR000013110455 23871,2650AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8325/11/2025FR0000131104290 04771,5173CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8325/11/2025FR000013110437 71871,2422TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8325/11/2025FR0000131104618 36471,4349XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8326/11/2025FR000013110451 65472,2714AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8326/11/2025FR0000131104261 80972,3088CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8326/11/2025FR000013110435 08572,2610TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8326/11/2025FR0000131104471 89772,3190XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8327/11/2025FR000013110450 51673,1213AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8327/11/2025FR0000131104261 12073,1301CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8327/11/2025FR000013110434 16573,1119TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8327/11/2025FR0000131104544 19973,1130XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8328/11/2025FR000013110448 00073,7090AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8328/11/2025FR0000131104258 20973,7010CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8328/11/2025FR000013110432 00073,7031TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8328/11/2025FR0000131104491 79173,7017XPAR
* Arrondi à quatre chiffres après la virguleTOTAL4 534 51472,2177 

Au 28 novembre 2025 inclus, BNP Paribas a ainsi racheté 4 534 514 actions pour un montant total de 327,5 millions d’euros.

