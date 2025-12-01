RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 24 au 28 novembre 2025

 | Source: Rubis Rubis

Paris, le 1er décembre 2025, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 24 au 28 novembre 2025

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 24 et le 28 novembre 2025, aux rachats d’actions en vue de leur annulation, présentés ci-dessous.

Présentation agrégée par jour et par marché :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier		Volume total journalier
(en nombre d’actions)		Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *Marché (MIC Code)
RUBIS969500MGFIKUGLTC974224/11/2025FR00132691233 00031,7907CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974224/11/2025FR001326912315 00031,7839XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974225/11/2025FR00132691238 00032,2235CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974225/11/2025FR001326912310 00032,1844XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974226/11/2025FR00132691238 00032,6053CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974226/11/2025FR001326912310 00032,5990XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974227/11/2025FR00132691237 50032,6012CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974227/11/2025FR001326912310 50032,5924XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974228/11/2025FR00132691236 00032,7871CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974228/11/2025FR001326912312 71432,8161XPAR
* Arrondi à quatre chiffres après la virguleTOTAL90 71432,4015 

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre les 24 et 28 novembre 2025 peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».


 Contact
 RUBIS – Direction juridique
 Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95

  

Pièce jointe


Attachments

RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 24 au 28 novembre 2025

Recommended Reading