RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 24 au 28 novembre 2025

Paris, le 1er décembre 2025, 18h00
Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 24 au 28 novembre 2025
Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 24 et le 28 novembre 2025, aux rachats d’actions en vue de leur annulation, présentés ci-dessous.
Présentation agrégée par jour et par marché :
|Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant
de l’instrument
financier
|Volume total journalier
(en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *
|Marché (MIC Code)
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|24/11/2025
|FR0013269123
|3 000
|31,7907
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|24/11/2025
|FR0013269123
|15 000
|31,7839
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|25/11/2025
|FR0013269123
|8 000
|32,2235
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|25/11/2025
|FR0013269123
|10 000
|32,1844
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|26/11/2025
|FR0013269123
|8 000
|32,6053
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|26/11/2025
|FR0013269123
|10 000
|32,5990
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|27/11/2025
|FR0013269123
|7 500
|32,6012
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|27/11/2025
|FR0013269123
|10 500
|32,5924
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|28/11/2025
|FR0013269123
|6 000
|32,7871
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|28/11/2025
|FR0013269123
|12 714
|32,8161
|XPAR
|* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
|TOTAL
|90 714
|32,4015
Présentation détaillée par opération :
Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre les 24 et 28 novembre 2025 peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».
|Contact
|RUBIS – Direction juridique
|Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95
Pièce jointe
- RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 24 au 28 novembre 2025