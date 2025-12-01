RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 24 au 28 novembre 2025

Paris, le 1er décembre 2025, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)

Période : Du 24 au 28 novembre 2025

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 24 et le 28 novembre 2025, aux rachats d’actions en vue de leur annulation, présentés ci-dessous.

Présentation agrégée par jour et par marché :

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché (MIC Code) RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 24/11/2025 FR0013269123 3 000 31,7907 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 24/11/2025 FR0013269123 15 000 31,7839 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 25/11/2025 FR0013269123 8 000 32,2235 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 25/11/2025 FR0013269123 10 000 32,1844 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 26/11/2025 FR0013269123 8 000 32,6053 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 26/11/2025 FR0013269123 10 000 32,5990 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 27/11/2025 FR0013269123 7 500 32,6012 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 27/11/2025 FR0013269123 10 500 32,5924 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 28/11/2025 FR0013269123 6 000 32,7871 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 28/11/2025 FR0013269123 12 714 32,8161 XPAR * Arrondi à quatre chiffres après la virgule TOTAL 90 714 32,4015

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre les 24 et 28 novembre 2025 peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».





Contact RUBIS – Direction juridique Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95

