MODIFICATION DES TERMES ET CONDITIONS DES BSA

Meudon (France), le [1er] décembre 2025 – Vallourec annonce que les porteurs de bons de souscription d’actions (« BSA ») (code ISIN : FR00140030K7) réunis ce jour en assemblée générale, sous la présidence de Aether, représentant de la masse. Avec un quorum de 100 % de porteurs de BSA présents, représentés ou ayant voté par correspondance, les porteurs de BSA ont approuvé à l’unanimité la modification des termes et conditions des BSA, prévue à la 1ère résolution, afin de permettre la remise d’actions nouvelles et/ou existantes lors de leur exercice, sur option de Vallourec.

Cette modification des termes et conditions sera également soumise à l’approbation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Vallourec prévue le 21 mai 2026.

Par ailleurs, certains porteurs1 de BSA ont d'ores et déjà accepté de recevoir des actions existantes, sur option de Vallourec, à compter de ce jour.

1 Représentant 45% des BSA

