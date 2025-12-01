GROUPE SAFE - Résultats annuels 2024 - Mise à disposition du rapport annuel 2024

Résultats annuels 2024

Mise à disposition du rapport annuel 2024

Fleurieux-sur-l’Arbresle – France – 1er décembre 2025 - Safe (FR001400ZU25 – ALSAF) (la « Société ») annonce ses résultats annuels et avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2024.

Cette publication tardive des résultats résulte d’une grande difficulté pour la nouvelle gouvernance, en place depuis décembre 2023, à avoir pu consolider les comptes du Groupe, notamment en raison de l’application nouvelle de normes IFRS pour ses filiales étrangères.

Le Groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 5 041 k€ pour l'exercice 2024, en recul de 13,2 % par rapport à l'exercice précédent.

Le Groupe affiche des charges de personnel de 3 020 k€ et un endettement financier net de 10 787 k€. Les fonds propres s'établissent à (8 422) k€ à la clôture 2024.

Le résultat net de l'exercice s'élève à (1 929 323) k€.

Au 31 décembre 2024, la trésorerie du Groupe s'établit à 312 k€.

Le rapport financier annuel 2024 peut être consulté sur le site de SAFE, www.safegrp.com, dans la rubrique Investisseurs / Documentations.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

