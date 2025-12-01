Volatus Aerospace publie des résultats financiers records du troisième trimestre

Chiffres de revenus trimestriels et de bénéfices bruts les plus importants de l'histoire de l'entreprise

Chiffre d'affaires depuis le début de l'année de 26 905 671 $, en hausse de 32% en glissement annuel

Revenus trimestriels de 10 605 438 $, en hausse de 60% d'une année à l'autre; Marge brute mixte de 33%

Perte EBITDA ajustée de 660 661 $, une amélioration annuelle de 52%

Le solde de trésorerie actuel s'est renforcé à environ 40 millions de dollars après le financement de fin de trimestre

Les jalons opérationnels comprenaient : de nouveaux déploiements de défense, l'avancement du Condor XL vers la commercialisation, ainsi que les progrès dans la fabrication canadienne et les initiatives de la chaîne d'approvisionnement des batteries nationales

MONTRÉAL et TORONTO, 01 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV :FLT) (OTCQB :TAKOF) (Francfort :A3DP5Y/ABB. F) (« Volatus » ou « la Compagnie »), un leader dans les solutions aériennes et de défense, est heureuse d'annoncer ses résultats financiers pour les trois et neuf mois se terminant le 30 septembre 2025 (troisième trimestre 2025). Tous les chiffres en dollars sont indiqués en dollars canadiens, sauf indication contraire. La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel record et un bénéfice brut.

Le troisième trimestre 2025 a été marqué par une nouvelle période de forte croissance et de progrès opérationnels, reflétant une demande continue de défense, l'expansion des programmes commerciaux existants, de nouveaux clients nets et la poursuite des efforts nationaux pour établir les chaînes d'approvisionnement en fabrication et en batteries canadiennes.

La société a généré un chiffre d'affaires de 26 905 671 $ pour la période de neuf mois, et de 10 605 438 $ pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2025, ce qui se compare à 20 364 238 $ et 6 618 504 $ pour les mêmes périodes comparables en 2024, respectivement. La croissance annuelle des revenus au trimestre a été principalement alimentée par les ventes d'équipement, qui ont augmenté de 427% en raison de la demande accrue dans le segment de la défense. L'endettement opérationnel s'est amélioré d'un trimestre à l'autre, montrant une tendance positive à la stabilité des revenus. La position de liquidité de la société s'est également renforcée, avec un fonds de roulement positif à la fin du trimestre soutenu par une injection supplémentaire de capitaux propres (equity).

Faits saillants financiers du troisième trimestre 2025 :

Chiffre d'affaires : 10 605 438 $, soit une augmentation de 60% comparativement à 6 618 504 $ au troisième trimestre 2024, grâce à une forte demande d'équipement et à l'exécution continue des services et de la formation.

: 10 605 438 $, soit une augmentation de 60% comparativement à 6 618 504 $ au troisième trimestre 2024, grâce à une forte demande d'équipement et à l'exécution continue des services et de la formation. Bénéfice brut : 3 470 611 $, soit une marge brute de 33%, comparativement à 34% au troisième trimestre 2024. La marge reflète une proportion plus élevée des ventes d'équipement au cours du trimestre.

: 3 470 611 $, soit une marge brute de 33%, comparativement à 34% au troisième trimestre 2024. La marge reflète une proportion plus élevée des ventes d'équipement au cours du trimestre. EBITDA ajusté : Perte de (660 661 $), une amélioration significative de 52% par rapport à 1 364 143 $ au troisième trimestre 2024, reflétant l'ampleur, la croissance des services et l'amélioration de l'endettement opérationnel.

: Perte de (660 661 $), une amélioration significative de 52% par rapport à 1 364 143 $ au troisième trimestre 2024, reflétant l'ampleur, la croissance des services et l'amélioration de l'endettement opérationnel. Situation de trésorerie : 17 274 905 $ au 30 septembre 2025, avec des liquidités actuelles d'environ 40 millions $ après les événements de financement ultérieurs. La Société a conclu un placement privé LIFE non courté de 10 000 000 $ le 17 juillet 2025, ainsi qu'un placement privé LIFE courté « accord acheté » de 4 830 000 $ le 14 août 2025.

: 17 274 905 $ au 30 septembre 2025, avec des liquidités actuelles d'environ 40 millions $ après les événements de financement ultérieurs. La Société a conclu un placement privé LIFE non courté de 10 000 000 $ le 17 juillet 2025, ainsi qu'un placement privé LIFE courté « accord acheté » de 4 830 000 $ le 14 août 2025. Répartition des revenus : Les services et la formation ont représenté 47% des revenus et équipements du troisième trimestre, soit 53%, comparativement à 16% de la composition des équipements au troisième trimestre 2024, démontrant l'ampleur des ventes de produits.



Faits saillants opérationnels du troisième trimestre 2025 :

30 septembre 2025 : Signature d'une lettre d'intention avec VoltaXplore pour établir un approvisionnement national en cellules de batterie pour les plateformes RPAS de nouvelle génération soutenant les opérations de défense, civiles et arctiques

23 septembre 2025, 7 juillet 2025 et 2 juillet 2025 : Livraison de 4,06 millions de dollars canadiens en systèmes ISR tactiques et formations à des partenaires pays de l'OTAN, élargissant les déploiements dans le secteur de la défense

16 septembre 2025 : A obtenu une entente pluriannuelle avec une grande compagnie d'électricité nord-américaine pour fournir des services d'inspection, de cartographie et de gestion de la végétation RPAS sur ~100 000 milles d'actifs de transport et de distribution

25 août 2025 : Partenariat stratégique avec KI Reforestation pour déployer des RPAS lourds Condor XL pour un ensemencement aérien à grande échelle dans les régions forestières endommagées par le feu

Commentaire de la gestion

« Le troisième trimestre 2025 a poursuivi l'élan que nous avions instauré plus tôt cette année. La demande en défense a entraîné une augmentation significative des ventes d'équipement, et nos programmes commerciaux et utilitaires ont continué de croître avec de nouveaux contrats attribués. Nous restons sur la bonne voie pour répondre aux attentes consensuelles actuelles pour le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026. Notre plus récent financement a été conclu le 26 novembre 2025, renforçant notre liquidité et nous permettant de répondre à la demande croissante et d'étendre la fabrication canadienne pour nos plateformes de nouvelle génération. Ces mesures renforcent la base dont nous avons besoin pour soutenir et servir les clients de la défense, du gouvernement et de l'industrie à grande échelle jusqu'en 2026 et au-delà. »

Détails du webinaire :

En lien avec ce communiqué, Volatus organisera un webinaire le mardi 2 décembre 2025 à 16 h HNE , moment où Glen Lynch, chef de la direction, et Abhinav Singhvi, chef des finances, passeront en revue les résultats financiers et les principaux jalons, avec Danielle Gagne, responsable des communications corporatives, comme modératrice.

Lien d'inscription : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hiHLaA8jQ1eb_1-jmv1XKA#/registration

Options de rediffusion audio : Une rediffusion audio de l'événement sera archivée sur la page Relations avec les investisseurs du site web de l' entreprise https://investor.volatusaerospace.com/videos/

Aperçu financier :

Notes Trois mois terminés le 30 septembre Neuf mois terminés le 30 septembre 2025

2024

2025

2024

Revenus 10 605 438 6 618 504 26 905 671 20 364 238 Coûts directs 7 134 827 4 366 107 18 229 667 13 381 538 Bénéfice brut 3 470 611 2 252 397 8 676 004 6 982 700 FRAIS D'EXPLOITATION Publicité et marketing 321 558 331 763 885 261 1 022 459 TI et technologie 521 629 210 328 884 826 726 586 Personnel 2 574 798 1 787 175 7 372 814 5 499 433 R&D 834 4 011 16 980 15 851 Coût de bureau 395 516 497 706 1 808 904 1 634 955 Voyages 101 097 77 011 239 150 174 774 Coût des partenaires externes 399 524 2 117 840 1 074 035 2 748 053 Amortissement et dépréciation 7,8,19 1 334 223 1 294 350 4 493 731 3 509 136 Paiements basés sur des actions 670 844 124 861 1 015 697 378 505 6 320 023 6 445 045 7 791 398 15 709 752 (Perte) des opérations (2 849 412 ) (4 192 648 ) (9 115 394 ) (8 727 052 ) AUTRES ÉLÉMENTS - REVENUS/(DÉPENSES) Coût financier (1 874 601 ) (992 806 ) (4 263 996 ) (1 863 576 ) Autres revenus (dépenses) 42 803 (2 669 ) 56 439 (12 684 ) Gain (perte) sur les investissements - - (58 963 ) - Perte à l'extinction des passifs financiers - - (1 558 758 ) - Gain (perte) lors de la cession de biens et d'équipements 597 (194 662 ) 597 117 198 Perte à la modification de la dette convertible - (672 444 ) Traduction des devises étrangères 140 881 (109 037 ) 83 693 (79 641 ) Perte nette (4 539 732 ) (5 491 822 ) (15 528 826 ) (10 565 756 ) Résultat global total (perte) pour la période attribuable à : Propriétaires de Volatus Aerospace Corp. (4 545 679 ) (5 440 827 ) (15 171 780 ) (10 426 120 ) Participation non majoritaire 5 947 (50 994 ) (357 046 ) (139 636 ) (4 539 732 ) (5 491 822 ) (15 528 826 ) (10 565 756 ) Perte par action Basique et dilué (0,01 ) (0,02 ) (0,03 ) (0,04 ) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation Basique et dilué 524 144 739 249 689 240 524 144 739 249 689 240





Q325 T2 2025 T1 2025



Q4 2024



T3 2024



T2 2024



T1 2024



T4 2023



Revenus 10 605 438 10 587 075 5 713 158 6 783 176 6 618 504 7 121 993 6 623 741 10 500 995 Coûts directs 7 134 827 7 211 655 3 883 185 4 209 577 4 366 107 4 617 447 4 397 985 7 700 881 Bénéfice brut 3 470 611 3 375 420 1 829 973 2 573 599 2 252 397 2 504 546 2 225 757 2 800 114 33 % 32 % 32 % 38 % 34 % 35 % 34 % 27 % FRAIS D'EXPLOITATION Publicité et marketing 321 558 428 128 135 575 100 878 331 763 397 357 293 339 278 781 TI et technologie 521 629 118 017 245 180 157 851 210 328 259 456 256 802 28 439 Personnel 2 574 798 2 147 111 2 650 905 1 958 572 1 787 175 1 515 536 2 196 722 1 312 983 R&D 834 4 390 11 756 25 429 4 011 - 11 840 771 861 Coût de bureau 395 516 795 819 617 569 673 047 497 706 554 050 583 199 605 396 Voyages 101 097 73 765 64 288 38 959 77 011 40 143 57 621 126 710 Coût des partenaires externes 399 524 473 874 200 637 386 259 2 117 840 430 141 200 072 436 686 Amortissement et dépréciation 1 334 223 1 663 083 1 496 425 1 315 544 1 294 350 1 116 698 1 098 088 1 647 364 Paiements basés sur des actions 670 844 179 399 165 454 77 523 124 861 126 822 126 822 173 671 6 320 023 5 883 586 5 587 789 4 734 061 6 445 045 4 440 202 4 824 504 5 381 891 (Perte) des opérations (2 849 412 ) (2 508 166 ) (3 757 816 ) (2 160 462 ) (4 192 648 ) (1 935 656 ) (2 598 748 ) (2 581 777 ) AUTRES ÉLÉMENTS - REVENUS/(DÉPENSES) Coût financier



(1 874 601



) (1 743 710 ) (645 685 ) (1 072 341 ) (992 806 ) (491 664 ) (379 106 ) (667 949 ) Autres revenus (dépenses) 42 803 17 104 (3 468 ) (133 884 ) (2 669 ) 153 (10 168 ) 14 955 Gain (perte) sur les investissements - (58 963 ) 247 661 - - Gain (perte) lors de la cession de biens et d'équipements 597 - - (1 541 ) (194 662 ) 319 044 (7 184 ) (125 476 ) Perte à l'extinction des passifs financiers (1 558 758 ) Perte à la modification de la dette convertible (672 444 ) Devises étrangères 140 881 (58 413 ) 1 225 92 541 (109 037 ) 25 508 3 887 (24 156 ) Perte nette (4 539 732 ) (6 524 387 ) (4 464 707 ) (3 028 025 ) (5 491 822 ) (2 082 615 ) (2 991 319 ) (2 775 864 ) Revenu d'impôt différé/ (Dépenses) (100 899 ) 464 216 Perte nette (4 539 732 ) (6 524 387 ) (4 464 707 ) (3 128 924 ) (5 491 822 ) (2 082 615 ) (2 991 319 ) (2 311 647 ) Résultat global total (perte) pour la période attribuable à : Propriétaires de Volatus Aerospace Corp.



(4 545 679



) (6 509 690 ) (4 116 411 ) (3 099 840 ) (5 440 827 ) (2 070 150 ) (2 915 143 ) (1 997 089 ) Participation non majoritaire



5 947 (14 697 ) (348 296 ) (29 084 ) (50 994 ) (12 465 ) (76 176 ) (314 559 )



(4 539 732



) (6 524 387 ) (4 464 707 ) (3 128 924 ) (5 491 822 ) (2 082 615 ) (2 991 319 ) (2 311 647 ) Perte par action Basique et dilué (0,01 ) (0,01 ) (0,01 ) (0,01 ) (0,02 ) (0,01 ) (0,02 ) (0,02 )

À propos de Volatus Aerospace :

Volatus Aerospace est un fournisseur mondial de solutions de renseignement aérien pour les clients commerciaux et de la défense. La compagnie exploite des aéronefs pilotés et des systèmes d'aéronefs pilotés à distance (RPAS) pour les missions ISR/ISSTAR, les inspections et les opérations de sécurité publique, soutenus par un centre de commandement à distance en Amérique du Nord. Volatus développe la capacité de fabrication de RPAS à Mirabel, au Québec, pour répondre aux besoins émergents en matière de grands drones. L'entreprise dessert les organisations pétrolières et gazières, les services publics, la santé, la sécurité publique et la défense, avec pour mission d'offrir des solutions aériennes efficaces, sécuritaires et durables dans le monde réel.

Note concernant les mesures non conformes aux PCGR :

Dans ce communiqué de presse, nous décrivons certains éléments de revenus et de dépenses qui sont inhabituels ou non récurrents. Il existe des termes non définis par les Normes internationales d'information financière (IFRS). Notre utilisation de ces termes peut différer de celle adoptée par d'autres compagnies. Plus précisément, le bénéfice brut, la marge brute, l'EBITDA ajusté ou EBITDA normalisé, et l'endettement d'exploitation sont des termes non définis par les IFRS qui peuvent être référencés ici. Nous fournissons ces détails afin que les lecteurs comprennent mieux les événements et transactions importants qui ont eu un impact sur nos résultats.

Tout au long de ce communiqué, il est fait référence au « bénéfice brut », à la « marge brute », au « EBITDA ajusté » et au « levier d'exploitation », qui sont des mesures non IFRS. La direction considère que le bénéfice brut, défini comme le revenu moins les dépenses d'exploitation, est une mesure supplémentaire utile des opérations. Le profit brut aide à mieux comprendre le niveau des coûts nécessaires pour générer des revenus. La marge brute illustre le bénéfice brut en pourcentage du revenu. Bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, amortissement et amortissement (« EBITDA ajusté »). La Société définit l'EBITDA ajusté comme la perte globale des IFRS excluant les frais d'intérêts, les charges d'amortissement et d'amortiment, les paiements basés sur les actions, les charges d'impôt sur le revenu, les coûts d'intégration et de diligence raisonnable, les profits ou pertes ponctuels (non récurrents), ainsi que l'affaiblissement des fonds de fond, des biens, des installations, des équipements et des actifs de droit d'usage (ROU). La Société considère que l'EBITDA ajusté est une métrique financière significative, car elle mesure la trésorerie générée par les opérations que la Société peut utiliser pour financer les besoins en fonds de roulement, couvrir les paiements futurs d'intérêts et de capital, et financer des initiatives de croissance futures. De plus, la société fait référence à « levier opérationnel ». L'effet de levier d'exploitation mesure la sensibilité avec laquelle le revenu d'exploitation réagit aux variations du chiffre d'affaires, en fonction de la proportion des coûts fixes versus variables dans la structure des coûts de la société. Une entreprise avec un fort endettement opérationnel connaît généralement une augmentation plus que proportionnelle de son revenu lorsque le chiffre d'affaires augmente, tandis que des baisses de revenus peuvent avoir un effet négatif amplifié. La direction surveille l'effet de levier opérationnel afin d'évaluer l'évolutivité des marges, de comprendre la dynamique de la structure des coûts et d'évaluer l'impact potentiel des variations de volume sur la rentabilité. Les lecteurs sont avertis que ces mesures non IFRS pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Il est également conseillé aux lecteurs de ne pas considérer ces mesures financières non IFRS comme une alternative aux mesures financières calculées conformément aux Normes internationales de reporting financier (« IFRS »). L'EBITDA ajusté n'a aucune signification standardisée selon les IFRS et peut donc ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs, et ne doit pas être interprété comme une alternative à la perte globale ou au revenu déterminé conformément aux IFRS. Pour plus d'informations concernant les mesures financières qui n'ont pas été définies par les PCGR, y compris les rapprochements avec la mesure GAAP comparable la plus proche, consultez la section « Mesures non-PCGR et mesures additionnelles des PCGR » du plus récent MD&A de la société, disponible sur SEDAR.

Déclaration prospective :

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévoit », « anticipe », « croit » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses matériels incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour l'entreprise; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou intentionnels. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Ni la Bourse de capital-risque TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de capital-risque TSX) n'assument la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette déclaration.

