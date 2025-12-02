IceMOS Technology 透過香港科學園策略辦公室加快全球擴張

亞利桑那州天堂谷, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 半導體製造商 IceMOS Technology Corporation 今日宣佈成立 IceMOS Technology Hong Kong Limited，並於聲譽卓著的香港科學園開設新辦事處，實現全球業務版圖的重大擴張。 此策略舉措為銷售、現場應用工程及供應鏈管理提供穩健的區域支援，以滿足亞洲及全球對公司先進半導體解決方案日益攀升的需求。

推進全球佈局及客戶服務

全新 IceMOS 香港辦事處將成為重要區域樞紐，提升公司提供專業技術協助及銷售支援的能力，確保客戶能高效地將 IceMOS 領先技術融入其產品之中。

是次擴張承接著公司近期 2,200 萬美元 E 輪投資帶來的動力，該資金用於資助推出其功率半導體裝置技術 mSJMOS™。

IceMOS Technology 是引領業界的新世代矽功率裝置開發商兼製造商，運用基於 70 多項 IceMOS 知識產權專利的創新半導體技術。

核心技術包括：

mSJMOS™ 功率 MOSFET：新一代矽基功率 MOSFET，融合矽 MEMS 製造工藝與成熟製程 CMOS 超接面功率 MOSFET 結構；此創新方案顯著提升半導體能源效率，使其能在高電壓環境下與寬能隙裝置競爭。

MEMS 傳感器解決方案及先進工程矽基板：IceMOS 運用卓越非凡的製造中心，開發並生產用於傳感及先進功率應用的工程矽基板及 MEMS 解決方案。 這些專用產品為講求功率效率及傳感效能的裝置提供基礎平台。

IceMOS 的解決方案正為更節能減碳的解決方案鋪路，支持脫碳進程。 尖端技術對滿足極度複雜市場領域的效率需求而言非常重要，包括：

人工智能 (AI)

物聯網 (IoT)、大數據及數據中心雲端/邊緣運算

可再生能源（風能及太陽能）及光伏能源發電

電動車 (EV) 及 EV 快速充電

航空航天應用，包括低地球軌道 (LEO) 衛星及深空探索

需要採用高度可靠供電單元的應用領域：航空航天、工業、醫療

IceMOS Technology 創辦人兼主席、大英帝國勳章員佐勳章得主 (MBE) Samuel J. Anderson 博士評論是次擴展：「我們於著名的香港科學園開設香港辦事處，標誌著公司發展歷程中令人振奮的重要一步。 我們的傳感及電源技術正推動全球對節能解決方案的需求。 透過在香港建立堅實基地，我們策略性地加強直接支援國際客戶，擴大出口版圖，並鞏固我們成為全球節能半導體解決方案首選供應商的承諾。」

IceMOS Technology 策略總監 Hugh Griffin 表示：「立足於我們高級出口業務的莫大成功，香港辦公室是拓展全球網絡的重要步伐，加強我們作為全球節能半導體方案『首選』供應商的定位，並在核心領域提供世界級技術支援。」

關於 IceMOS Technology

IceMOS Technology 在 2004 年成立，是一間股權融資的德拉瓦州私人半導體公司，專注生產基於矽 MEMS 的功率 MOSFET 及傳感裝置技術。 此技術的應用範疇廣泛，遍及所有重視功率效率及傳感效能的領域。 公司總部坐落於亞利桑那州天堂谷，全球營運範圍包括位於北愛爾蘭貝爾法斯特的卓越製造中心、美國亞利桑那州的先進研究創新中心、日本東京的設計中心、德國斯圖加特的銷售與應用支援，以及新設的香港科學園辦事處。

公司及媒體聯絡人：

Hugh Griffin

策略總監

IceMOS Technology

電郵：hughgriffin@icemostech.com