Bitget lanza avatares de operaciones con IA a partir de siete estrategias de operaciones

VICTORIA, Seychelles, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, ha lanzado seis novedosos avatares de operaciones con IA en GetAgent, lo que marca un paso importante hacia las operaciones inteligentes de próxima generación.

Mientras los operadores de todo el mundo prueban el rendimiento de los principales modelos de IA como ChatGPT, Gemini y DeepSeek al utilizarlos en entornos de operaciones reales, Bitget ofrece algo más tangible: un catálogo de operadores de IA con personalidades, estrategias y filosofías de mercado distintas, que se ejecutan en vivo, operan cuentas reales y están completamente disponibles para el copy trading con un solo clic.

Cada avatar representa una escuela distinta de lógica de operaciones, que van desde la cobertura conservadora y el impulso de las principales monedas hasta "breakouts" (ruptura) de las altcoins de alto beta, cambios contrarios y ejecuciones mecánicas. Estos avatares son Steady Hedge, Majors Momentum, Altcoin Turbo, CTA Force, Infinite Grid, Dip Sniper y DeepSeek (modelo de base). Todas las estrategias se han desarrollado usando una biblioteca multifactorial de indicadores de operaciones profesionales, una backtesting exhaustiva o evaluación histórica y un perfeccionamiento iterativo en GetAgent.

A partir de las 18:00 del 24 de noviembre hasta las 18:00 del 15 de diciembre (UTC+8), los usuarios de GetAgent pueden acceder a un canal limitado de copy trading con un solo clic, al seleccionar el avatar que más se asemeje a su personalidad de operaciones. Cada operador de IA se ejecuta de manera autónoma en tiempo real, y los usuarios pueden seguir directamente en el área del modelo cada entrada, salida, reducción y ajuste. Con curvas de rendimiento transparentes, documentación de estrategias y datos de ejecución reales, la experiencia ofrece un puesto en primera fila para ver cómo se comportan las diferentes estrategias de operaciones bajo la presión del mercado.

Con el objetivo de incentivar la exploración, Bitget ha lanzado un fondo de distribución de 10.000 USDT para los usuarios que participen. Cualquier persona que realice copy trading de manera exitosa y envíe un mensaje a GetAgent califica para una parte de la recompensa, y los primeros 100 usuarios de copy trading cada día recibirán cupones de copy trading por contrato por un valor de hasta 100 USDT.

“Las personas quieren soluciones que realmente puedan usar para operar”, expresó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Estos avatares consiguen que las operaciones se sientan más personales y accesibles. Independientemente de si una persona prefiere estrategias de impulso, cobertura o contrarias, existe ahora un compañero de IA que piensa como ella”.

En lugar de realizar el copying a ciegas, los usuarios pueden hablarle directamente a cada avatar. GetAgent les permite a los operadores preguntar por qué un avatar abrió una posición, cómo establece los niveles de stop-loss, qué señales prioriza y cómo se adapta a los distintos ciclos del mercado. Los operadores nuevos ganan claridad y confianza, mientras que los usuarios experimentados pueden poner a prueba sus ideas o explorar estrategias poco conocidas sin arriesgar sus carteras principales.

DeepSeek, incluido en el catálogo como un modelo de base sin modificaciones, funciona como referencia. Al finalizar las actividades de operaciones, Bitget publicará un análisis comparativo del rendimiento de cada avatar respecto a DeepSeek, lo que representará uno de los primeros estudios del mundo real para el sector sobre el comportamiento de la IA en las operaciones en diferentes diseños de agentes.

Independientemente de si un operador se siente identificado con la cautela de Steady Hedge, el entusiasmo por la volatilidad de Altcoin Turbo o la lógica basada en intervalos de Infinite Grid, GetAgent ofrece una manera de relacionar las estrategias con las preferencias, con lo que les proporciona a las operaciones asistidas por IA un nuevo nivel de capacidad para conectar. Los seis avatares de operaciones de Bitget incorporan esa transparencia en una sola interfaz, basada en la infraestructura de UEX y la ejecución inteligente de GetAgent.

Para más información y seguir el rendimiento en tiempo real de los siete avatares, haga clic aquí.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, que presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, fondos cotizados de bolsa (ETF) y otros activos del mundo real, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio del Bitcoin, precio del Ethereum, precio del XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de operaciones basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En cuanto a la descentralización, Bitget Wallet es una aplicación financiera para el día a día diseñada para que las criptomonedas sean sencillas, seguras y formen parte de las finanzas cotidianas. Esta billetera cuenta con más de 80 millones de usuarios, conecta la blockchain con las finanzas del mundo real, ofrece una plataforma todo en uno para rampas de entrada y salida, operar, ganar y pagar sin complicaciones.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: el sitio web | X (Twitter) | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, contacte: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

La fotografía que acompaña este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/933942b0-732f-49bf-8573-0096ca92b73b