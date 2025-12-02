Bitget lance des avatars de trading IA basés sur sept stratégies de trading

VICTORIA, Seychelles, 02 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a lancé six nouveaux avatars de trading IA au sein de GetAgent, marquant une avancée majeure vers la prochaine génération de trading intelligent.

Alors que les traders du monde entier testent les performances de modèles d’IA de pointe tels que ChatGPT, Gemini et DeepSeek dans de véritables environnements de trading, Bitget propose une approche plus concrète : une gamme de traders IA dotés de personnalités, de stratégies et de philosophies de marché distinctes, tous actifs en temps réel, opérant sur de vrais comptes et accessibles en un clic via le copy trading.

Chaque avatar représente une école de pensée différente en matière de trading, couvrant un large spectre allant de la couverture prudente et du momentum sur les principales cryptomonnaies à la recherche de cassures sur altcoins à forte volatilité, en passant par le trading contrarien et l’exécution mécanique. Les avatars incluent : Steady Hedge, Majors Momentum, Altcoin Turbo, CTA Force, Infinite Grid, Dip Sniper, ainsi que DeepSeek (modèle de base). Toutes les stratégies ont été élaborées à l’aide d’une bibliothèque multifactorielle d’indicateurs de trading professionnels, de tests rétrospectifs approfondis et d’améliorations itératives dans GetAgent.

Du 24 novembre à 18 h au 15 décembre à 18 h (UTC+8), les utilisateurs de GetAgent peuvent accéder à un canal de copy trading en un clic, avec un nombre de places limité, et choisir l’avatar qui correspond le mieux à leur personnalité de trader. Chaque trader IA exécute ses opérations de manière totalement autonome et en temps réel, et les utilisateurs peuvent suivre chaque entrée, sortie, drawdown et ajustement directement dans le Model Arena. Avec des courbes de performance transparentes, une documentation stratégique et des données d’exécution réelles, l’expérience offre une vue privilégiée sur la manière dont différentes stratégies se comportent sous pression.

Pour encourager l’exploration, Bitget a lancé un pool d’airdrop de 10 000 USDT pour les utilisateurs participants. Toute personne effectuant du copy trading avec succès et envoyant un message à GetAgent sera éligible à une part des récompenses. Les 100 premiers utilisateurs de copy trading chaque jour recevront des bons de copy trading d’une valeur maximale de 100 USDT.

« Les gens veulent des solutions qu’ils peuvent réellement utiliser pour trader », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Ces avatars rendent le trading plus personnel et plus accessible. Qu’une personne préfère les stratégies momentum, en hedging ou contrariennes, il existe désormais un compagnon IA qui pense comme elle. »

Plutôt que de copier aveuglément, les utilisateurs peuvent dialoguer directement avec chaque avatar. GetAgent permet aux traders de demander pourquoi un avatar est entré en position, comment il définit ses stop-loss, quels signaux il privilégie et comment il s’adapte à différents cycles de marché. Les nouveaux traders gagnent ainsi en clarté et en confiance, tandis que les utilisateurs expérimentés peuvent tester des idées ou explorer des stratégies inconnues, sans risquer leurs portefeuilles principaux.

DeepSeek, inclus dans la gamme en tant que modèle de base non modifié, sert de référence. Au terme du camp de trading, Bitget publiera une analyse comparative des performances de chaque avatar par rapport à DeepSeek, offrant ainsi l’une des premières études concrètes du secteur sur le comportement de trading de l’IA selon différentes conceptions d’agents.

Qu’un trader se reconnaisse dans la prudence de Steady Hedge, l’appétit pour la volatilité d’Altcoin Turbo ou la logique raisonnée d’Infinite Grid, GetAgent propose un moyen d’associer stratégies et préférences, apportant une nouvelle dimension de proximité au trading assisté par IA. Les six avatars de trading de Bitget rassemblent cette transparence dans une interface unique, portée par l’infrastructure UEX et l’exécution intelligente de GetAgent.

Pour plus d’informations et pour suivre les performances en direct des sept avatars, cliquez ici.

