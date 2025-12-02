Bitget משיקה אווטארים של מסחר מועצמי בינה מלאכותית המבוססים על שבע אסטרטגיות מסחר

ויקטוריה, סיישל, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השיקה שישה אווטארים חדשים לגמרי למסחר המבוססים על בינה מלאכותית כחלק מ-GetAgent, מה שמסמן צעד משמעותי לקראת מסחר חכם מהדור הבא.

בעוד סוחרים ברחבי העולם בוחנים את הביצועים של מודלי הבינה המלאכותית המובילים ChatGPT, Gemini ו-DeepSeek כאשר ממקמים אותם בסביבות מסחר אמיתיות, Bitget מציעה משהו מוחשי יותר: מערך של סוחרי בינה מלאכותית בעלי אישיויות, אסטרטגיות ופילוסופיות שוק ייחודיות, כולם פועלים בזמן אמת, סוחרים בחשבונות אמיתיים וזמינים במלואם למסחר בהעתקה בלחיצה אחת.

כל אווטאר מייצג אסכולה שונה של לוגיקת מסחר, החל מגידור שמרני ומומנטום של מטבעות גדולים ועד לפריצות של מטבעות חלופיים ברמת בטא גבוהה, היפוכים של שינויים וביצוע מכני. הרשימה כוללת את Steady Hedge, Majors Momentum, Altcoin Turbo, CTA Force, Infinite Grid, Dip Sniper ו-DeepSeek (מודל הבסיס). כל האסטרטגיות נבנו באמצעות ספרייה מרובת משתנים של מחווני מסחר מקצועיים, בדיקות חוזרות ונשנות נרחבות וכוונון חוזר ונשנה בתוך GetAgent.

החל ב-18:00 ב-24 בנובמבר ועד ל-18:00 ב-15 בדצמבר (UTC+8), משתמשי GetAgent יכולים לגשת לערוץ מסחר בהעתקה מוגבל בלחיצה אחת, תוך בחירת האווטאר המתאים ביותר לאופי המסחר שלהם. כל סוחר בינה מלאכותית מבצע פעולות באופן אוטונומי בזמן אמת, והמשתמשים יכולים לעקוב אחר כל כניסה, יציאה, ירידה והתאמה ישירות בזירת המודלים. עם עקומות ביצועים שקופות, תיעוד אסטרטגיה ונתוני ביצוע אמיתיים, החוויה מציעה מושב בשורה הראשונה כדי לראות כיצד אסטרטגיות מסחר שונות פועלות תחת לחצי שוק.

כדי לעודד חקירה, Bitget השיקה מאגר חלוקה של 10,000 יחידות USDT עבור המשתמשים המשתתפים. כל מי שמבצע בהצלחה מסחר בהעתקה ושולח הודעה אחת ל-GetAgent זכאי לחלק מהתגמול, ו-100 המשתמשים הראשונים שיבצעו פעולות מסחר בהעתקה בכל יום יקבלו שוברים לחוזי מסחר בהעתקה בשווי של עד 100 יחידות USDT.

"אנשים רוצים פתרונות שהם יכולים באמת להשתמש בהם למסחר," אמר גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "האווטארים האלה גורמים למסחר להרגיש אישי ונגיש יותר. בין אם מישהו מעדיף מומנטום, גידור או מהלכים מנוגדים, עכשיו יש בן לוויה בינה מלאכותית שחושב כמוהם".

במקום להעתיק באופן עיוור, המשתמשים יכולים לדבר ישירות עם כל אווטאר. GetAgent מאפשר לסוחרים לשאול מדוע אווטאר נכנס לפוזיציה, כיצד הוא קובע רמות עצירת הפסד, לאילו אותות הוא נותן עדיפות וכיצד הוא מסתגל למחזורי שוק שונים. סוחרים חדשים זוכים לבהירות וביטחון, בעוד שמשתמשים מנוסים יכולים לבצע בדיקות לחץ עבור רעיונות או לחקור אסטרטגיות לא מוכרות מבלי לסכן את פורטפוליו ההשקעות העיקרי שלהם.

DeepSeek, שנכלל ברשימה כמודל בסיסי שלא עבר שינוי, משמש כמדד לבדיקות. בסוף מחנה המסחר, Bitget תפרסם סקירה השוואתית של ביצועי כל האווטארים ביחס ל-DeepSeek, ותציע את אחד ממחקרי העולם האמיתי הראשונים בתעשייה על ההתנהגות של מסחר מבוסס בינה מלאכותית באמצעות פני עיצובים שונים של סוכנים.

בין אם סוחר מתחבר לזהירות של Steady Hedge, לתיאבון של Altcoin Turbo לתנודתיות, או ללוגיקה המבוססת על טווחי מסחר של Infinite Grid, GetAgent מציע דרך להתאים אסטרטגיות להעדפות, ומביא שכבה חדשה של התאמה למסחר בסיוע בינה מלאכותית. ששת אווטארי המסחר של Bitget מביאים את השקיפות הזו לממשק יחיד, המופעל על ידי התשתית של UEX והביצוע החכם של GetAgent.

למידע נוסף ומעקב אחר הביצועים החיים של שבעת האווטארים, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.





Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.





למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet



אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

