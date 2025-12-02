ビットゲット (Bitget) 、7つのトレーディング戦略に基づいたAIトレーディングアバターをリリース

セーシェル共和国ビクトリア発, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、ゲットエージェント (GetAgent) 内に6つのまったく新しいAIトレーディングアバターを導入し、次世代のスマートトレーディングに向けた大きな一歩を踏み出した。

世界中のトレーダーがChatGPT、Gemini、DeepSeekといった主要なAIモデルを実際の取引環境に導入した場合のパフォーマンスを検証する中、ビットゲットは、個性、戦略、市場哲学が異なるAIトレーダーのラインナップという、より明確なソリューションを提供する。それらは、すべてライブで稼働し、実際のアカウントで取引し、ワンクリックのコピー取引に完全に利用できる。

各アバターは、保守的なヘッジや主要コインのモメンタムから、高ベータのアルトコインのブレイクアウト、逆張りの反転、機械的な執行まで、それぞれ異なるトレーディングロジックを代表している。これらには、ステディヘッジ (Steady Hedge)、メジャーズモメンタム (Major's Momentum)、アルトコインターボ (Altcoin Turbo)、CTAフォース (CTA Force)、インフィニットグリッド (Infinite Grid)、ディップスナイパー (Dip Sniper)、ベースモデルとしてのDeepSeekが含まれる。すべての戦略は、高度なテクニカル指標のマルチファクターライブラリ、大規模なバックテスト、反復的な改良によってゲットエージェント内で構築されいる。

11月24日18:00から12月15日18:00 (UTC+8) まで、ゲットエージェントユーザーは、限定的なワンクリックコピートレードチャネルにアクセスでき、自分のトレーディングスタイルに最も合ったアバターを選択できる。各AIトレーダーは、リアルタイムで自律的に取引を執行し、ユーザーはモデルアリーナですべてのエントリー、エグジット、ドローダウン、調整を直接追跡できる。透明性の高いパフォーマンスカーブ、戦略ドキュメント、実際の執行データにより、市場の圧力下でさまざまな取引戦略がどのように機能するかをリアルタイムで確認できる。

参加を促進するため、ビットゲットは参加ユーザー向けに10,000 USDTのエアドロッププールを立ち上げた。コピートレードに成功し、ゲットエージェントにメッセージを1つ送信したユーザーは全員、報酬を受け取る資格があり、毎日最初の100人のコピートレードユーザーが、最大100 USDT相当の契約コピートレードバウチャーを受け取る。

「人々は実際に取引に使えるソリューションを求めています」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。「これらのアバターは、取引をよりパーソナルで、より身近なものにします。モメンタム、ヘッジ、逆張り取引のいずれを好む人にも、今やその人と同じような思考をするAIパートナーが存在するのです」。

ユーザーは盲目的にコピーするのではなく、各アバターに直接話しかけることができる。ゲットエージェントにより、トレーダーは、アバターがポジションをエントリーした理由、ストップロスレベルをどのように設定するか、どのシグナルを優先するか、またさまざまな市場サイクルにどのように適応するかについて質問できる。初心者トレーダーは明確な認識と自信を得ることができ、経験豊富なユーザーはコアポートフォリオをリスクに晒すことなく、アイデアをストレステストしたり、馴染みのない戦略を試したりすることができる。

未修正のベースモデルとしてラインナップに含まれるDeepSeekがベンチマークとして機能する。トレーディングキャンプの終了時に、ビットゲットはDeepSeekを基準とした各アバターのパフォーマンスの比較レビューを公開する。これは、さまざまなエージェント設計におけるAIトレーディング行動に関する業界初のリアルワールド研究の一つとなる。

トレーダーが共感を覚えるのがステディヘッジの慎重さであれ、アルトコインターボのボラティリティへの許容度であれ、インフィニットグリッドのレンジベースのロジックであれ、ゲットエージェントは、戦略を好みとマッチングさせる方法を提供し、AI支援トレーディングに新しい共感性をもたらす。ビットゲットの6つのトレーディングアバターは、UEXのインフラとゲットエージェントのインテリジェントな執行を基盤として、その透明性を単一のインターフェースに統合する。

7つのアバターに関する詳細と実際のパフォーマンスの追跡については、こちらを閲覧されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号通貨トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、UNICEF (ユニセフ) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。過去の実績は将来の成果を保証するものではない。ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。詳細は、同社の利用規約を参照されたい。

