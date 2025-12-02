Bitget, 7가지 트레이딩 전략 기반 AI 트레이딩 아바타 출시

빅토리아, 세이셸, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버셜 거래소 (UEX)인 Bitget이 차세대 스마트 트레이딩을 향한 중요한 진전을 이루며, 자사의 플랫폼 GetAgent 내에 여섯 가지 새로운 AI 트레이딩 아바타를 출시했다.

세계 곳곳의 트레이더들이 ChatGPT, Gemini, DeepSeek과 같은 주요 AI 모델이 실제 트레이딩 환경에서 얼마나 잘 작동하는지 시험하는 가운데, Bitget은 그보다 한 단계 더 나아간 보다 실질적인 기능을 제공한다. 바로 개별적인 성격, 전략, 시장 철학을 갖춘 AI 트레이더들을 실제 계정으로 실시간 거래하게 하고, 원클릭 카피트레이딩까지 제공하는 것이다.

각 아바타는 서로 다른 트레이딩 논리 체계를 기반으로 설계되었다. 보수적인 헤징 전략과 메이저 코인 모멘텀 전략부터 하이베타 알트코인 돌파 전략, 역발상 반전 전략, 기계적 실행 전략까지 다양하다. 구성은 Steady Hedge, Majors Momentum, Altcoin Turbo, CTA Force, Infinite Grid, Dip Sniper, DeepSeek(기본 모델) 등이다. 모든 전략은 전문 트레이딩 지표들로 구성된 멀티팩터 라이브러리, 폭넓은 백테스트, 그리고 GetAgent 내 반복적인 정교화 과정을 통해 구축되었다.

11월 24일 18:00부터 12월 15일 18:00까지(UTC+8), GetAgent 이용자들은 제한된 원클릭 카피트레이딩 채널에 접속해 자신의 트레이딩 성향과 가장 잘 맞는 아바타를 선택할 수 있다. 각 AI 트레이더는 실시간으로 자율적으로 거래를 실행하며, 이용자들은 Model Arena에서 모든 진입, 청산, 손실 구간, 전략 조정을 직접 확인할 수 있다. 투명한 성과 곡선, 전략 문서, 실제 실행 데이터가 제공되어 다양한 트레이딩 전략이 시장 압력 속에서 어떻게 움직이는지 최전방에서 체험할 수 있다.

탐색을 장려하기 위해 Bitget은 참여 이용자를 위한 10,000 USDT 규모의 에어드롭 풀 (10,000 USDT airdrop pool)을 마련했다. 원클릭 카피트레이딩을 성공적으로 실행하고 GetAgent에 메시지 한 개만 보내면 누구나 리워드 분배 자격을 얻을 수 있으며, 매일 가장 먼저 카피트레이딩을 수행한 상위 100명에게는 최대 100 USDT 상당의 선물거래 카피트레이딩 바우처가 지급된다.

Bitget CEO인 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “사람들은 실제로 거래에 활용할 수 있는 솔루션을 원한다.”고 말하며 “이 아바타들은 트레이딩을 더욱 개인적이고 친근하게 느낄 수 있게 만들어준다. 모멘텀, 헤징, 역발상 전략 등 어떤 스타일을 선호하든, 이제 자신과 비슷하게 사고하는 AI 파트너가 존재하는 것”이라고 설명했다.

이용자들은 무작정 따라 하기보다, 각 아바타와 직접 대화를 나눌 수 있다. GetAgent를 통해 트레이더들은 특정 아바타가 왜 포지션에 진입했는지, 손절 수준을 어떻게 설정하는지, 어떤 신호를 우선순위로 삼는지, 시장 사이클 변화에 어떻게 적응하는지 질문할 수 있다. 신규 트레이더는 더 명확한 이해와 자신감을 얻을 수 있고, 경험 많은 이용자들은 핵심 포트폴리오에 위험을 주지 않고도 아이디어를 스트레스 테스트하거나 익숙하지 않은 전략을 탐색할 수 있다.

라인업에 변형 없이 기본 모델로 포함된 DeepSeek은 벤치마크 역할을 한다. 트레이딩 캠프 종료 시점에 Bitget은 각 아바타가 DeepSeek 대비 어떤 성과를 냈는지 비교 리뷰를 공개할 예정이며, 이는 서로 다른 에이전트 설계가 실제 AI 트레이딩 행동에 어떤 영향을 미치는지를 다루는 업계 최초의 실전 연구 중 하나가 될 전망이다.

트레이더가 Steady Hedge의 신중함, Altcoin Turbo의 변동성 선호, Infinite Grid의 범위 기반 논리 중 무엇에 끌리든, GetAgent는 전략을 선호도와 매칭할 수 있는 방식을 제공하며 AI 기반 트레이딩에 새로운 ‘공감성’을 더한다. Bitget의 여섯 가지 트레이딩 아바타는 UEX 인프라와 GetAgent의 지능형 실행 기능을 기반으로 단일 인터페이스에서 이러한 투명성을 구현하고 있다.

일곱 개 아바타에 대한 상세 정보와 실시간 성과 추적은 다음 링크에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

