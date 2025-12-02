塞舌尔维多利亚, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的通用交易所 (UEX) Bitget 在 GetAgent 中推出六款全新的 AI 交易虚拟助手，标志着该平台向下一代智能交易迈出了重要一步。

当全球交易员纷纷测试 ChatGPT、Gemini 和 DeepSeek 等领先 AI 模型在真实交易环境中的实际交易表现时，Bitget 提供了更具实用价值的选择：一系列具有独特个性、策略和市场理念的 AI 交易员，全部在真实账户上执行实时交易，并完全支持一键跟单。

每个虚拟助手都代表一种不同的交易逻辑体系，从保守对冲、主流币动量，到高 beta 山寨币突破、逆势反转，以及机械化执行等。 这些策略包括 Steady Hedge、Majors Momentum、Altcoin Turbo、CTA Force、Infinite Grid、Dip Sniper 和 DeepSeek（基础模型）。 所有策略均基于多因子专业交易指标库、广泛的回溯测试，以及在 GetAgent 内完成的迭代优化而构建。

11 月 24 日 18:00 至 12 月 15 日 18:00 (UTC+8)，GetAgent 用户可使用限时开放的一键跟单通道，选择最符合其交易风格的虚拟交易助手。 每个 AI 交易员都能实时自主执行交易，用户可在 Model Arena（模型竞技场）中直接追踪每笔交易的进场、出场、回撤和调整操作。 通过透明的业绩曲线、策略文档和真实执行数据，用户可以如同前排观众般近距离观察不同交易策略在市场压力下的表现。

为了鼓励用户积极探索这一功能，Bitget 特为参与用户设立了一个价值 10,000 USDT 的空投奖金池。 任何成功完成跟单交易并向 GetAgent 发送一条消息的用户，均可获得奖励。每天前 100 名进行跟单交易的用户还将获得价值最高达 100 USDT 的合约跟单抵用券。

Bitget首席执行官 Gracy Chen 表示：“人们想要的是能够实际运用于交易的解决方案， 这些虚拟助手让交易体验更具个性化，且更亲近易懂。 无论人们偏爱动量策略、对冲策略还是逆势策略，现在都有一个思维方式与他们相同的 AI 助手能够帮助他们。”

用户无需盲目复制他人策略，而是可以直接与每个虚拟助手对话。 GetAgent 允许交易员询问虚拟交易助手为何建仓、如何设置止损位、优先考虑哪些交易信号以及如何适应不同的市场周期。 新交易员可以获得更清晰的认知和更强的信心，而经验丰富的用户则可以在避免核心投资组合面临风险的情况下对自己的交易策略进行压力测试或是探索不熟悉的策略。

DeepSeek 以未经改动的基础模型形式加入测试阵容，充当基准参照对象。 在交易训练营结束后，Bitget 将发布一份比较分析报告，评估各个虚拟助手相对于 DeepSeek 的表现。这将成为业内首批在真实环境下针对不同智能交易员设计方案进行的 AI 交易行为研究之一。

无论交易员偏好 Steady Hedge 的稳健、Altcoin Turbo 的波动性偏好，还是 Infinite Grid 的区间逻辑，GetAgent 都能根据他们的偏好精准匹配策略，让 AI 辅助交易更契合真实交易者的交易风格。 Bitget 的六个交易虚拟助手将这种透明度整合于同一界面，并由 UEX 的基础设施和 GetAgent 的智能执行系统提供支持。

如要了解更多信息并实时查看七个虚拟助手的表现，欢迎点击此处访问。

