Bitget 以七大交易策略為基礎正式推出人工智能交易虛擬化身

塞舌爾維多利亞, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget，於其 GetAgent 平台內推出六款全新人工智能（AI）交易虛擬化身，標誌着向新世代智能交易邁出重大一步。

當全球交易者正測試 ChatGPT、Gemini 及 DeepSeek 等領先 AI 模型在真實交易環境中的表現時，Bitget 提供更具體實在的選擇：一系列具備獨特性格、策略及市場哲學的 AI 交易者，皆可實時運行、交易真實帳戶，並全面支援一鍵跟單。

每個虛擬化身都代表不同的交易邏輯流派，涵蓋保守對沖、主流幣動能、高 Beta 值山寨幣突破、逆勢反轉及機械式執行等策略。 當中包括 Steady Hedge、Majors Momentum、Altcoin Turbo、CTA Force、Infinite Grid、Dip Sniper 及 DeepSeek（基礎模型）。 所有策略均建基於多重因素專業交易指標庫、廣泛回測以及在 GetAgent 平台內的迭代優化。

11 月 24 日 18:00 至 12 月 15 日 18:00 (UTC+8) 期間，GetAgent 用戶可進入限時的一鍵跟單渠道，選擇最貼合其交易風格的虛擬化身。 每位 AI 交易者均實時自動執行交易，用戶可直接在模型競技場中追蹤其每筆開倉、平倉、回撤及調整。 公開透明的表現曲線圖、策略文件及真實交易數據，讓用戶如同置身前排，深入了解不同交易策略在市場壓力下的實際表現。

為了鼓勵用戶探索，Bitget 為參與用戶設立了 10,000 USDT 空投獎池。 凡成功完成一次跟單，並向 GetAgent 發送一條訊息的用戶，即可獲得獎勵份額；每日首 100 名跟單用戶更可獲贈價值高達 100 USDT 的合約跟單交易券。

Bitget 行政總監 Gracy Chen 說：「用戶追求能夠實際用於交易的解決方案。 這些虛擬化身讓交易變得更具個人化，而且亦更容易上手。 無論用戶較為喜歡動能交易、風險對沖還是逆勢操作，現在都有與其思維方式一致的 AI 夥伴相伴。」

用戶再也不用盲目跟從，而是可以直接與每個虛擬化身對話。 交易者可使用 GetAgent 提問，例如虛擬化身為何建倉、如何設定止損水平、優先考慮哪些訊號，以及如何配合不同的市場周期。 新晉交易者可藉此獲得清晰的認知及信心，而資深交易者則可對其想法進行壓力測試，或探索未曾接觸的策略，而不必承擔核心投資組合的風險。

DeepSeek 以未經調整的基礎模型形式加入陣容，作為基準參照。 交易訓練營結束後，Bitget 將發佈比較報告，分析每個虛擬化身相對於 DeepSeek 的表現，提供行內首個關於不同代理設計下 AI 交易行為的實證研究之一。

不論交易者認同 Steady Hedge 的審慎、Altcoin Turbo 對波動的追求，抑或 Infinite Grid 的區間邏輯，GetAgent 都能提供策略與偏好匹配的方式，為 AI 輔助交易增添一層全新的親切共鳴。 Bitget 的六個交易虛擬化身將這種透明度匯聚於單一界面，背後由 UEX 的基礎設施及 GetAgent 的智能執行引擎強勢驅動。

如欲了解更多資訊和追蹤七個虛擬化身的實時表現，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF) 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中， 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

