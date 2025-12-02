Tecan erweitert Angebot an Roboterarm-zentrierten Arbeitszellen durch Übernahme von Vermögenswerten der Wako Automation

Männedorf, Schweiz, 2. Dezember 2025 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute die Übernahme von Vermögenswerten der Wako Automation bekannt; dazu gehören die führende Planungssoftware Director™ und ausgewählte Hardwaremodule. Die Transaktion wurde am 1. Dezember 2025 abgeschlossen.

Es ist das strategische Ziel von Tecan, den adressierbaren Markt über das klassische Liquid-Handling-Angebot hinaus zu erweitern und die führende Position im Bereich Laborautomation weiter zu stärken. Dank der hochleistungsfähigen Planungssoftware können Kunden komplexe Arbeitsabläufe flexibler und effizienter gestalten. Zudem haben sie die Option, Liquid-Handling-Plattformen von Tecan, wie beispielsweise Fluent, nahtlos als Teil einer umfassenden Lösung zu integrieren.

Mit dieser Übernahme baut Tecan auf der erfolgreichen Einführung von FlowPilot auf, einer Planungssoftware für Roboterarm-zentrierte Arbeitszellen, die ursprünglich unter Lizenz von Wako Automation angeboten wurde. Angesichts der starken Nachfrage und der positiven Marktentwicklung erweitert Tecan nun das entsprechende Angebot.

Die Director™-Software und dazugehörige Hardware werden in Tecan Labwerx integriert. Tecan Labwerx ist die global tätige Geschäftseinheit für kundenspezifische Lösungen für die Laborautomation, die über Standardlösungen hinausgehen. Durch diese Integration kann Tecan eine einzigartige Kombination aus Software, Service und Automation bereitstellen, um der wachsenden Nachfrage nach komplexen Hochdurchsatz-Workflows gerecht zu werden. Der Bedarf zeigt sich insbesondere im Biopharma-Segment, wo die Director-Software bereits von mehreren namhaften Blue-Chip-Kunden eingesetzt wird.

«Roboterarm-zentrierte Arbeitszellen sind ein spannendes Wachstumsfeld im Automationsangebot von Tecan. Die Expertise von Wako wird uns helfen, unser Labwerx-Geschäft mit kundenspezifischer Laborautomation weiter voranzutreiben», sagt Monica Manotas, CEO von Tecan. «Durch die Integration der hochleistungsfähigen Planungssoftware und der spezifischen Hardware von Wako Automation in das bewährte Automationsportfolio von Tecan sind wir einzigartig positioniert, um unsere Kunden zu unterstützen, damit sie dem wachsenden Bedarf nach flexiblen, skalierbaren und integrierten Automationslösungen nachkommen können.»



Weitere Informationen zur Director-Software finden sich auf der Landing Page von Wako Automation.



Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren − von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).



