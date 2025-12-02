Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 25 novembre au 26 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 25 novembre au 26 novembre 2025

Puteaux, le 2 décembre 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 25 novembre 2025 au 26 novembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/11/2025FR001243512139 40024,3823XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49225/11/2025FR001243512120 00024,3883CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/11/2025FR001243512158 43924,0237XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/11/2025FR001243512130 00024,0408CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/11/2025FR00124351214 00024,0503TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49226/11/2025FR00124351215 00024,0544AQEU
 Total156 83924,1652 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

