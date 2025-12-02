Statkraft og Hunton Fiber inngår ny, åtteårig kraftavtale

Statkraft og Hunton Fiber har signert en ny, langsiktig kraftavtale for strømleveranser til Huntons fabrikk for trefiberisolasjon på Skjerven i Gjøvik. Avtalen omfatter totalt 153 GWh og gjelder fra 1. januar 2026 til utgangen av 2033.



– For oss som produksjonsbedrift er dette en viktig avtale. Den gir oss stabile og konkurransedyktige kraftpriser over tid. Etterspørselen etter Nativo Trefiberisolasjon er sterkt økende i hele Norden, selv i et historisk svakt byggemarked. Avtalen støtter vår videre vekst, sier Arne Jebsen, administrerende direktør i Hunton Fiber.



– Vi gleder oss over å kunne bidra med konkurransedyktig kraft til Hunton Fiber sin ekspansjon. Samtidig er det godt å se at etterspørselen etter langsiktige kraftavtaler er økende igjen fra både nye og etablerte kunder, sier Hallvard Granheim, konserndirektør Marked i Statkraft.



Hunton er en av Nordens ledende produsenter basert på byggematerialer basert på tre og trefiber. Råstoffet er et biprodukt fra trelastproduksjon, og 100% PEFC-sertifisert. Hunton-konsernet har 180 ansatte i Norden og forventer en omsetning på MNOK 740 i 2025.

