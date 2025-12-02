Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 24. november til 28. november 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.629.893 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 231,8121 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 24. november OSE 328.293 232,9086 76.462.263,02 CEUX TQEX 25. november OSE 330.000 230,8708 76.187.364,00 CEUX TQEX 26. november OSE 327.600 230,8558 75.628.360,08 CEUX TQEX 27. november OSE 330.000 231,8352 76.505.616,00 CEUX TQEX 28. november OSE 314.000 232,6283 73.045.286,20 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.629.893 231,8121 377.828.889,30 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 4.831.309 243,1597 1.174.779.427,89 CEUX TQEX Totalt 4.831.309 243,1597 1.174.779.427,89 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 6.461.202 240,2971 1.552.608.317,19 CEUX TQEX Totalt 6.461.202 240,2971 1.552.608.317,19





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 50.476.174 egne aksjer, tilsvarende 1,97% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 39.783.512 egne aksjer. tilsvarende 1,56% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

