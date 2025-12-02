Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156
Fra 24. november til 28. november 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.629.893 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 231,8121 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|24. november
|OSE
|328.293
|232,9086
|76.462.263,02
|CEUX
|TQEX
|25. november
|OSE
|330.000
|230,8708
|76.187.364,00
|CEUX
|TQEX
|26. november
|OSE
|327.600
|230,8558
|75.628.360,08
|CEUX
|TQEX
|27. november
|OSE
|330.000
|231,8352
|76.505.616,00
|CEUX
|TQEX
|28. november
|OSE
|314.000
|232,6283
|73.045.286,20
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.629.893
|231,8121
|377.828.889,30
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|4.831.309
|243,1597
|1.174.779.427,89
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|4.831.309
|243,1597
|1.174.779.427,89
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|6.461.202
|240,2971
|1.552.608.317,19
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|6.461.202
|240,2971
|1.552.608.317,19
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 50.476.174 egne aksjer, tilsvarende 1,97% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 39.783.512 egne aksjer. tilsvarende 1,56% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg